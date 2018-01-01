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Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО

Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
У Луцьку 13 липня сонячну погоду періодично змінював дощ. Тож декілька разів він змушував лучан розгортати парасольки, перебуваючи на вулицях міста.

Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало декілька дощових миттєвостей дня.

Серед «мокрих» локацій, які втрапили у об'єктив, - майдан Братський міст та прилеглі до нього вулиці.

Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО
Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО

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Теги: Дощ, краплини, перехожі, калюжа
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