Парасольки і калюжі: дощовий день у Луцьку. ФОТО





Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало декілька дощових миттєвостей дня.



Серед «мокрих» локацій, які втрапили у об'єктив, - майдан Братський міст та прилеглі до нього вулиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 13 липня сонячну погоду періодично змінював дощ. Тож декілька разів він змушував лучан розгортати парасольки, перебуваючи на вулицях міста.зафіксувало декілька дощових миттєвостей дня.Серед «мокрих» локацій, які втрапили у об'єктив, - майдан Братський міст та прилеглі до нього вулиці.

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