Як впроваджують картку лучанина. ВІДЕО





Яке підприємство і коли саме проваджуватиме систему - у міській раді поки не кажуть, - йдеться у сюжеті



Робоча група вивчає пропозиції від банків та фірм, які виготовляють такі картки в інших містах. Однак, запевняють - картка лучанина матиме багато функцій.



«Ви сьогодні чули і про електронну медичну книжку, і про рецепти електронні. Тобто картка лучанина буде багатофункціональна», - розповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.



Разом з впровадженням картки лучанина у місті планують почати монетизовувати пільги на проїзд. Тоді пільговикам щомісяця оплачуватимуть 15 поїздок у тролейбусі та 15 у маршрутках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть впровадити картку лучанина. Вона буде пластиковою і подібною на банківську, яка дозволить, наприклад, оплачувати проїзд у громадському транспорті.Яке підприємство і коли саме проваджуватиме систему - у міській раді поки не кажуть, - йдеться у сюжеті 12 каналу Робоча група вивчає пропозиції від банків та фірм, які виготовляють такі картки в інших містах. Однак, запевняють - картка лучанина матиме багато функцій.«Ви сьогодні чули і про електронну медичну книжку, і про рецепти електронні. Тобто картка лучанина буде багатофункціональна», - розповів в.о. мера ЛуцькаРазом з впровадженням картки лучанина у місті планують почати монетизовувати пільги на проїзд. Тоді пільговикам щомісяця оплачуватимуть 15 поїздок у тролейбусі та 15 у маршрутках.

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