Як впроваджують картку лучанина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
У Луцьку хочуть впровадити картку лучанина. Вона буде пластиковою і подібною на банківську, яка дозволить, наприклад, оплачувати проїзд у громадському транспорті.
Яке підприємство і коли саме проваджуватиме систему - у міській раді поки не кажуть, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Робоча група вивчає пропозиції від банків та фірм, які виготовляють такі картки в інших містах. Однак, запевняють - картка лучанина матиме багато функцій.
«Ви сьогодні чули і про електронну медичну книжку, і про рецепти електронні. Тобто картка лучанина буде багатофункціональна», - розповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Разом з впровадженням картки лучанина у місті планують почати монетизовувати пільги на проїзд. Тоді пільговикам щомісяця оплачуватимуть 15 поїздок у тролейбусі та 15 у маршрутках.
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Яке підприємство і коли саме проваджуватиме систему - у міській раді поки не кажуть, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Робоча група вивчає пропозиції від банків та фірм, які виготовляють такі картки в інших містах. Однак, запевняють - картка лучанина матиме багато функцій.
«Ви сьогодні чули і про електронну медичну книжку, і про рецепти електронні. Тобто картка лучанина буде багатофункціональна», - розповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Разом з впровадженням картки лучанина у місті планують почати монетизовувати пільги на проїзд. Тоді пільговикам щомісяця оплачуватимуть 15 поїздок у тролейбусі та 15 у маршрутках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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