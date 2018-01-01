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Як впроваджують картку лучанина. ВІДЕО

Як впроваджують картку лучанина. ВІДЕО
У Луцьку хочуть впровадити картку лучанина. Вона буде пластиковою і подібною на банківську, яка дозволить, наприклад, оплачувати проїзд у громадському транспорті.

Яке підприємство і коли саме проваджуватиме систему - у міській раді поки не кажуть, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Робоча група вивчає пропозиції від банків та фірм, які виготовляють такі картки в інших містах. Однак, запевняють - картка лучанина матиме багато функцій.

«Ви сьогодні чули і про електронну медичну книжку, і про рецепти електронні. Тобто картка лучанина буде багатофункціональна», - розповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

Разом з впровадженням картки лучанина у місті планують почати монетизовувати пільги на проїзд. Тоді пільговикам щомісяця оплачуватимуть 15 поїздок у тролейбусі та 15 у маршрутках.


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Теги: картка лучанина, Луцьк, ініціатива
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