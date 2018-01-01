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В Україні заборонили популярні ліки

В Україні заборонили популярні ліки
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила тимчасово поширювати і зберігати таблетки "Ентеросгель ЕкстраКапс".

Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 13 липня, - пише gazeta.ua

Таблетки приймають для лікування отруєнь і виведення токсинів з організму.

Їх заборонили до продажу через непередбачені побічні ефекти при застосуванні серії 190318.

Мова, в першу чергу, про капсули "Ентеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ" Креома Фарм

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Теги: ліки, заборона
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