В Україні заборонили популярні ліки
14 липень, 22:50
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила тимчасово поширювати і зберігати таблетки "Ентеросгель ЕкстраКапс".
Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 13 липня, - пише gazeta.ua
Таблетки приймають для лікування отруєнь і виведення токсинів з організму.
Їх заборонили до продажу через непередбачені побічні ефекти при застосуванні серії 190318.
Мова, в першу чергу, про капсули "Ентеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ" Креома Фарм
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Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 13 липня, - пише gazeta.ua
Таблетки приймають для лікування отруєнь і виведення токсинів з організму.
Їх заборонили до продажу через непередбачені побічні ефекти при застосуванні серії 190318.
Мова, в першу чергу, про капсули "Ентеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ" Креома Фарм
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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