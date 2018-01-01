В Україні заборонили популярні ліки





Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 13 липня, - пише gazeta.ua



Таблетки приймають для лікування отруєнь і виведення токсинів з організму.



Їх заборонили до продажу через непередбачені побічні ефекти при застосуванні серії 190318.



Мова, в першу чергу, про капсули "Ентеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ" Креома Фарм

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила тимчасово поширювати і зберігати таблетки "Ентеросгель ЕкстраКапс".Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 13 липня, - пише gazeta.uaТаблетки приймають для лікування отруєнь і виведення токсинів з організму.Їх заборонили до продажу через непередбачені побічні ефекти при застосуванні серії 190318.Мова, в першу чергу, про капсули "Ентеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грама виробництва ПрАТ "ЕОФ" Креома Фарм

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