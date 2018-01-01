Погода у Луцьку на 15 липня
Сьогодні, 06:34
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
Уночі очікується дощ. Вранці - без опадів.
Удень та ввечері йтиме дощ із грозою.
Температура повітря вдень - до +21°, а вночі - +17°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято Берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки - осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.
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Уночі очікується дощ. Вранці - без опадів.
Удень та ввечері йтиме дощ із грозою.
Температура повітря вдень - до +21°, а вночі - +17°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято Берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки - осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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