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Погода у Луцьку на 15 липня

Погода у Луцьку на 15 липня
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.

Уночі очікується дощ. Вранці - без опадів.

Удень та ввечері йтиме дощ із грозою.

Температура повітря вдень - до +21°, а вночі - +17°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято Берегині. Берегиня вшановувалась як охоронниця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки - осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.

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Теги: погода, прогноз
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