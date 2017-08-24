Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу

Ковельські каноїсти вибороли путівку на чемпіонат світу.З 12 по 15 липня в місті Дніпро проходив особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, - повідомили у Ковельській міській федерації каное.На змагання з’їхались найсильніші веслувальники України - чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків Світу, Європи.Волинь виборола 19 нагород різного ґатунку, а саме 7 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.Путівку на чемпіонат світу з веслування – головний старт сезону-2018, виборов ковельський дует каноїстівфінішувавши з результатом на дистанції 1000 м.Також в їх активі золото на дистанції 500 м в каное-четвірці.виборов срібло (ІІ м.) чемпіонату на дистанції 500 м. в каное-одиночці, в складі каное-четвірки на 200 м. зайняв І місце та на 500 м. дистанції – ІІ місце.тав складі каное-четвірки (500 м.) – бронзові призери особистого чемпіонату.Крім каноїстів на чемпіонаті України вдало виступили імениті Волинські байдарочники, серед нихта