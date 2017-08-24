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Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу

Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Ковельські каноїсти вибороли путівку на чемпіонат світу.

З 12 по 15 липня в місті Дніпро проходив особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, - повідомили у Ковельській міській федерації каное.

На змагання з’їхались найсильніші веслувальники України - чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків Світу, Європи.

Волинь виборола 19 нагород різного ґатунку, а саме 7 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.

Путівку на чемпіонат світу з веслування – головний старт сезону-2018, виборов ковельський дует каноїстів Вандюк ЮрійРибачок Андрій фінішувавши з результатом на дистанції 1000 м.

Також в їх активі золото на дистанції 500 м в каное-четвірці.

Володимир Троцюк виборов срібло (ІІ м.) чемпіонату на дистанції 500 м. в каное-одиночці, в складі каное-четвірки на 200 м. зайняв І місце та на 500 м. дистанції – ІІ місце.
Остапчук Назар та Гушинець Олександр в складі каное-четвірки (500 м.) – бронзові призери особистого чемпіонату.

Крім каноїстів на чемпіонаті України вдало виступили імениті Волинські байдарочники, серед них Марія Повх та Цуркан Віталій.

Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу

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Теги: спорт, каное
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