Волинські каноїсти поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 13:39
Ковельські каноїсти вибороли путівку на чемпіонат світу.
З 12 по 15 липня в місті Дніпро проходив особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, - повідомили у Ковельській міській федерації каное.
На змагання з’їхались найсильніші веслувальники України - чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків Світу, Європи.
Волинь виборола 19 нагород різного ґатунку, а саме 7 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.
Путівку на чемпіонат світу з веслування – головний старт сезону-2018, виборов ковельський дует каноїстів Вандюк Юрій – Рибачок Андрій фінішувавши з результатом на дистанції 1000 м.
Також в їх активі золото на дистанції 500 м в каное-четвірці.
Володимир Троцюк виборов срібло (ІІ м.) чемпіонату на дистанції 500 м. в каное-одиночці, в складі каное-четвірки на 200 м. зайняв І місце та на 500 м. дистанції – ІІ місце.
Остапчук Назар та Гушинець Олександр в складі каное-четвірки (500 м.) – бронзові призери особистого чемпіонату.
Крім каноїстів на чемпіонаті України вдало виступили імениті Волинські байдарочники, серед них Марія Повх та Цуркан Віталій.
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З 12 по 15 липня в місті Дніпро проходив особистий чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, - повідомили у Ковельській міській федерації каное.
На змагання з’їхались найсильніші веслувальники України - чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків Світу, Європи.
Волинь виборола 19 нагород різного ґатунку, а саме 7 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород.
Путівку на чемпіонат світу з веслування – головний старт сезону-2018, виборов ковельський дует каноїстів Вандюк Юрій – Рибачок Андрій фінішувавши з результатом на дистанції 1000 м.
Також в їх активі золото на дистанції 500 м в каное-четвірці.
Володимир Троцюк виборов срібло (ІІ м.) чемпіонату на дистанції 500 м. в каное-одиночці, в складі каное-четвірки на 200 м. зайняв І місце та на 500 м. дистанції – ІІ місце.
Остапчук Назар та Гушинець Олександр в складі каное-четвірки (500 м.) – бронзові призери особистого чемпіонату.
Крім каноїстів на чемпіонаті України вдало виступили імениті Волинські байдарочники, серед них Марія Повх та Цуркан Віталій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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