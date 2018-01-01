Нові знаки в Луцьку обійдуться у 700 тисяч





Відповідний тендер через систему електронних закупівель Prozorro оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, пише інтернет-видання



Пропозиції прийматимуть до 30 липня. Аукціон має розпочатися 31 липня.



Йдеться про встановлення 350 дорожніх знаків на одному стояку, 20 інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох односторонніх металевих стояках, навішування 250 щитків дорожніх знаків, заміну 250 дорожніх знаків на одному стояку та 330 односторонніх щитів дорожніх знаків на одному стояку.



Окрім того, передбачено облаштування обмежувачів руху у вигляді гранітних куль і обмежувачів швидкості типу «лежачі поліцейські».



Водночас заплановано роботи з обслуговування наявних дорожніх знаків, що включає очищення їх від пилу та бруду, вирівнювання та фарбування.



Усі роботи з встановлення та обслуговування дорожніх знаків триватимуть до 31 грудня цього року.



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