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Триває «конкуренція жертв», - історик про «Волинь-43»

Триває «конкуренція жертв», - історик про «Волинь-43»
Ситуація, коли президенти України та Польщі окремо вшановували жертв польсько-українського конфлікту на Волині 1943 року, є свідченням «конкуренції жертв».

Про це заявив авторитетний український історик, професор Юрій Шаповал в ефірі радіо «Новое время».

Журналістка Марина Фіалко поцікавилася в історика: «Більше того, я би хотіла знову повернутися до подій 8 липня. Президент Дуда вшановував жертв Волинської трагедії на Волині, а президент Порошенко вшановував жертв трагедії у Сагрині. Скажіть, будь ласка, тут вже зовсім по-іншому сприймається протиставлення цих подій 1943 року, так? І тут, виходить, у кожного свої жертви?»

«Це те, що не можна, неприпустимо, це свідчення того, що називається «конкуренція жертв». Це страшна річ, тому що якими би не були жертви, але це жертви з обох боків. Тому в моїй свідомості, краще би вони не їхали. Розминатися на такій проблематиці, при тому, що президент Дуда має історичну освіту, я був…» - зазначив Юрій Шаповал.


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Теги: вшанування, Волинська трагедія
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Коментарі 1
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Чи не збирається Дуда до Смоленська вшанувати тамтешніх жертв ?
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