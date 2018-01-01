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У Луцьку розробили програму боротьби зі сміттям

У Луцьку розробили програму боротьби зі сміттям
У Луцьку затвердили проект програми поводження з побутовими відходами на 2018-2020 роки.

Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на обласному рівні розробили програму поводження з побутовими відходами і на її базі розробили міську.

«Ми розробляємо в місті роздільний збір сміття на три фракції. Будемо запроваджувати роздільний збір по районах. Першим буде район ЛПЗ», - зауважив Крась.

Серед основних заходів програми: Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, закупівля контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів, будівництво п’ятої черги сміттєвого полігону у Брищі, придбання спецтехніки, механізмів для збору, перевезення, перероблення твердих побутових відходів, обслуговування сортувальної лінії та полігону тощо.

Загалом на реалізацію програми за три роки витратять 81 560 000 гривень.

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Теги: сміття, Луцьк, Крась, ЛПЗ, роздільний збір
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