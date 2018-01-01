У Луцьку розробили програму боротьби зі сміттям
Сьогодні, 09:18
У Луцьку затвердили проект програми поводження з побутовими відходами на 2018-2020 роки.
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на обласному рівні розробили програму поводження з побутовими відходами і на її базі розробили міську.
«Ми розробляємо в місті роздільний збір сміття на три фракції. Будемо запроваджувати роздільний збір по районах. Першим буде район ЛПЗ», - зауважив Крась.
Серед основних заходів програми: Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, закупівля контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів, будівництво п’ятої черги сміттєвого полігону у Брищі, придбання спецтехніки, механізмів для збору, перевезення, перероблення твердих побутових відходів, обслуговування сортувальної лінії та полігону тощо.
Загалом на реалізацію програми за три роки витратять 81 560 000 гривень.
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Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на обласному рівні розробили програму поводження з побутовими відходами і на її базі розробили міську.
«Ми розробляємо в місті роздільний збір сміття на три фракції. Будемо запроваджувати роздільний збір по районах. Першим буде район ЛПЗ», - зауважив Крась.
Серед основних заходів програми: Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, закупівля контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів, будівництво п’ятої черги сміттєвого полігону у Брищі, придбання спецтехніки, механізмів для збору, перевезення, перероблення твердих побутових відходів, обслуговування сортувальної лінії та полігону тощо.
Загалом на реалізацію програми за три роки витратять 81 560 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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