Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
Сьогодні, 10:38
Лучанку можуть відзначити почесним званням «Мати-героїня».
Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що рекомендують до відзначення почесним званням Любов Мандзюк.
«Лучанка народила і виховала 6 дітей. Працює ліфтером у «Луцькій міській клінічній лікарні», - зауважив Олексій Веремійчик.
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Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що рекомендують до відзначення почесним званням Любов Мандзюк.
«Лучанка народила і виховала 6 дітей. Працює ліфтером у «Луцькій міській клінічній лікарні», - зауважив Олексій Веремійчик.
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