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Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею

Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
Лучанку можуть відзначити почесним званням «Мати-героїня».

Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що рекомендують до відзначення почесним званням Любов Мандзюк.

«Лучанка народила і виховала 6 дітей. Працює ліфтером у «Луцькій міській клінічній лікарні», - зауважив Олексій Веремійчик.

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Теги: мати-героїня, лучанка
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