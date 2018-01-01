Лучанка, яка народила 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею





Про це йшлося у середу, 18 липня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик розповів, що рекомендують до відзначення почесним званням Любов Мандзюк.



«Лучанка народила і виховала 6 дітей. Працює ліфтером у «Луцькій міській клінічній лікарні», - зауважив Олексій Веремійчик.

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