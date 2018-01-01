Сім'я з села під Луцьком колекціонує алкоголь у міні-пляшках. ВІДЕО

Сергій Деркач разом з дружиною 12 років збирає маленькі пляшки алкогольних напоїв. Наразі у їхній колекції - понад 800 пляшечок з алкоголем.



Про це йдеться у сюдеті "



Сергій Деркач розповів, що почав колекціонувати алкоголь, коли працював слюсарем. На роботі з нього інколи глузували через те, що не вживає спиртного. Мовляв, до нього не варто іти в гості, адже немає що випити. Тож чоловік вирішив довести, що у людей, які не пиячать, теж можу бути алкоголь вдома.



Кожна пляшечка алкоголю має свою історію. Є навіть дуже рідкісні міні-пляшки зі спиртним.



"Найцінніші екземпляри - це ті, яких мало у світі. Для прикладу, французький коньяк "Ленді". Всередині пляшки - скляний парусник. Таких у світі є 192", - розповів Сергій Деркач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Милуші Луцького районуразом з дружиною 12 років збирає маленькі пляшки алкогольних напоїв. Наразі у їхній колекції - понад 800 пляшечок з алкоголем.Про це йдеться у сюдеті " Суспільного Волині ".Сергій Деркач розповів, що почав колекціонувати алкоголь, коли працював слюсарем. На роботі з нього інколи глузували через те, що не вживає спиртного. Мовляв, до нього не варто іти в гості, адже немає що випити. Тож чоловік вирішив довести, що у людей, які не пиячать, теж можу бути алкоголь вдома.Кожна пляшечка алкоголю має свою історію. Є навіть дуже рідкісні міні-пляшки зі спиртним."Найцінніші екземпляри - це ті, яких мало у світі. Для прикладу, французький коньяк "Ленді". Всередині пляшки - скляний парусник. Таких у світі є 192", - розповів Сергій Деркач.

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