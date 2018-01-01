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Сім'я з села під Луцьком колекціонує алкоголь у міні-пляшках. ВІДЕО

Сім'я з села під Луцьком колекціонує алкоголь у міні-пляшках. ВІДЕО
Житель села Милуші Луцького району Сергій Деркач разом з дружиною 12 років збирає маленькі пляшки алкогольних напоїв. Наразі у їхній колекції - понад 800 пляшечок з алкоголем.

Про це йдеться у сюдеті "Суспільного Волині".

Сергій Деркач розповів, що почав колекціонувати алкоголь, коли працював слюсарем. На роботі з нього інколи глузували через те, що не вживає спиртного. Мовляв, до нього не варто іти в гості, адже немає що випити. Тож чоловік вирішив довести, що у людей, які не пиячать, теж можу бути алкоголь вдома.

Кожна пляшечка алкоголю має свою історію. Є навіть дуже рідкісні міні-пляшки зі спиртним.

"Найцінніші екземпляри - це ті, яких мало у світі. Для прикладу, французький коньяк "Ленді". Всередині пляшки - скляний парусник. Таких у світі є 192", - розповів Сергій Деркач.


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Теги: алкоголь, колекція, Сергій Деркач, Милуші
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