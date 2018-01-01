вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО

Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Луцький фотограф Олег Бурлака опублікував підбірку чудових світлин в режимі макрозйомки.

Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.

"От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша...", - йдеться у дописі.

Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Олег Бурлака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
Маленьких єнотиків у Луцькому зоопарку виховує чужа мама
Сьогодні, 16:12
Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода
Сьогодні, 15:47
Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
Макрознімки комах у луцькому парку. ФОТО Макрознімки комах у луцькому парку. ФОТО
02 травень, 15:22
У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО У Ковелі пологовий та лікарню прикрасили дитячими картинами. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО Краса, яка захоплює душу: дивовижні краєвиди Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Волинський фотограф підловив грайливого птаха Волинський фотограф підловив грайливого птаха
17 липень, 18:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі «накрили» ще одне нелегальне казино
Сьогодні, 17:29
 0
Показали красу ЖК «Парковий квартал» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:24
 0
У луцькому барі двоє чоловіків не розрахувалися і втекли. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Волинянин може потрапити за ґрати за нелегальну переправу людини за кордон
Сьогодні, 17:04
 0
На Волині офіцеру дали 9 років тюрми за вбивство солдата
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8