Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО

Луцький фотографопублікував підбірку чудових світлин в режимі макрозйомки.Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook."От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша...", - йдеться у дописі.