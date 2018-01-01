Прогулянки луцьким парком: підбірка «живих» світлин. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Луцький фотограф Олег Бурлака опублікував підбірку чудових світлин в режимі макрозйомки.
Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
"От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша...", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
"От літо і перейшло за половину. Не чути пташиного співу, бо пташенята вже вивелися і опановують самостійне життя. Де не де сороки посваряться з білкою, чи то між собою. Вужики мирно гріються на сонечку. І знову тиша...", - йдеться у дописі.
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