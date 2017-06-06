«Зелений велотуризм» стає дедалі популярнішим на Волині
Сьогодні, 05:54
Замість пляжного відпочинку – мандри зеленими зонами Волині. В області набирає популярності «зелений велотуризм».
Про це повідомляє 5 канал.
Зазвичай прихильники двоколісного транспорту вирушають до ботанічного заказника «Воротнів», який місцеві називають «волинською Швейцарією». Для туристів облаштували 10-кілометровий маршрут: він підходить і для велосипедних, і для піших прогулянок.
Луцька молодь освоює новий вид відпочинку. На велосипеді після роботи або на вихідних приїздять до ботанічного заказника.
«Є облаштовані хороші доріжки, я спробував, покатався – це безпечно для всіх. Немає крутих віражів. Тому я раджу всім брати велосипеди і приїжджати сюди», – запевняє велотурист Андрій Мошкун.
Туристичні екомаршрути для любителів велосипедних та піших прогулянок розробили лісівники. Тут головне правило – не смітити й не розводити багаття. На автомобілях на територію – теж зась.
«Тут є нормальне тверде покриття. Чи в сонячну погоду, чи в похмуру тут дуже зручно, тому що тут дерева, ліс, природа. Ти з велосипедом, з друзями наодинці. Насправді, дуже класно», – зазначила велотуристка Василина Боруцька.
Це не лише активний, а й пізнавальний відпочинок. Уздовж маршруту – червонокнижні рослини на межі зникнення, криниця з джерельною водою, лісова пасіка, а на фініші – вольєри з дикими звірами.
«В нас є вольєр, досить великий, він має площу 10 га, в нас там є благородні олені, лані. Сподіватися, що тваринка буде стояти біля вольєру, звичайно, не можна. Але наші лісівники створили для того, щоб ви побачили тварин, всі умови», – запевнила керівник лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук.
Веломаршрут створений з урахуванням інтересів дітей.
«Це підвищує екологічне виховання нашого населення, починаючи з малих дітей і продовжуючи дорослими. І виховує бережливе ставлення до нашого волинського лісу. Цим це для нас дуже вигідно. Щоб люди бережливо до нього ставилися. Тому що посадити і виростити ліс – це ще не все. Ще потрібно його зберегти», – пояснив директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук.
Щовихідних до ботанічного заказника приїздять сотні прихильників екотуризму.
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Про це повідомляє 5 канал.
Зазвичай прихильники двоколісного транспорту вирушають до ботанічного заказника «Воротнів», який місцеві називають «волинською Швейцарією». Для туристів облаштували 10-кілометровий маршрут: він підходить і для велосипедних, і для піших прогулянок.
Луцька молодь освоює новий вид відпочинку. На велосипеді після роботи або на вихідних приїздять до ботанічного заказника.
«Є облаштовані хороші доріжки, я спробував, покатався – це безпечно для всіх. Немає крутих віражів. Тому я раджу всім брати велосипеди і приїжджати сюди», – запевняє велотурист Андрій Мошкун.
Туристичні екомаршрути для любителів велосипедних та піших прогулянок розробили лісівники. Тут головне правило – не смітити й не розводити багаття. На автомобілях на територію – теж зась.
«Тут є нормальне тверде покриття. Чи в сонячну погоду, чи в похмуру тут дуже зручно, тому що тут дерева, ліс, природа. Ти з велосипедом, з друзями наодинці. Насправді, дуже класно», – зазначила велотуристка Василина Боруцька.
Це не лише активний, а й пізнавальний відпочинок. Уздовж маршруту – червонокнижні рослини на межі зникнення, криниця з джерельною водою, лісова пасіка, а на фініші – вольєри з дикими звірами.
«В нас є вольєр, досить великий, він має площу 10 га, в нас там є благородні олені, лані. Сподіватися, що тваринка буде стояти біля вольєру, звичайно, не можна. Але наші лісівники створили для того, щоб ви побачили тварин, всі умови», – запевнила керівник лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук.
Веломаршрут створений з урахуванням інтересів дітей.
«Це підвищує екологічне виховання нашого населення, починаючи з малих дітей і продовжуючи дорослими. І виховує бережливе ставлення до нашого волинського лісу. Цим це для нас дуже вигідно. Щоб люди бережливо до нього ставилися. Тому що посадити і виростити ліс – це ще не все. Ще потрібно його зберегти», – пояснив директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук.
Щовихідних до ботанічного заказника приїздять сотні прихильників екотуризму.
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