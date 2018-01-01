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Чим стурбовані мешканці двох луцьких вулиць

Чим стурбовані мешканці двох луцьких вулиць
Мешканці приватного сектору вулиць Клима Савура та Тараса Бульби-Боровця розповіли про проблеми, які їх турбують. Серед них - запломбована каналізація, недостатнє освітлення вулиць та розбиті ділянки дороги.

Про це стало відомо 19 липня, на окрузі депутата Луцької міської ради Андрія Покровського під час зустрічі із мешканцями приватного сектору вулиць Клима Савура та Тараса Бульби-Боровця, - йдеться у повідомленні на сторінці "Андрій Покровський - депутатська on-line приймальня".

Мешканці активно долучилися до обговорення актуальних проблем. Зокрема, висловили занепокоєння поганим освітленням та підтопленням будинків через стару і неефективну зливну каналізацію, скаржилися на незаасфальтовану дорогу.

«Болюче питання – це каналізація», – наголосив один з мешканців округу.

За словами лучан, раніше каналізація була, проте згодом її запломбували.

Окрім того, учасники зустрічі зауважили про необхідність встановлення додаткових дорожніх знаків та облаштування пішохідного переходу.

"Адже після ремонту вулиця Клима Савура, кажуть, перетворилася на автомагістраль, а водії про обмеження швидкості до 50 км/год у межах міста ніби й не чули", - йдеться у повідомленні.

«Запитайте людей по цій вулиці, чи є така огорожа, в яку б не врізалась машина», – прокоментувала ситуацію жителька округу.

Неодноразово прозвучала проблема старих тополь, які перебувають в аварійному стані. Стосовно них лучани вже й зверталися до міської ради.

«Уже рік ми дзвонимо, а вони нам кажуть: «Добре-добре, скоро-скоро». І все», – розповіла лучанка Ірина Степанівна.

Помічник депутата Євгеній Мікоян зауважив, що така зустріч, дає можливість дізнатися про нагальні проблеми та сприяти пришвидшенню їх вирішення. Учасники були задоволені розмовою, а також подякували за те, що їхні проблеми були почуті.

Чим стурбовані мешканці двох луцьких вулиць
Чим стурбовані мешканці двох луцьких вулиць

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Теги: Андрій Покровський, благоустрій
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