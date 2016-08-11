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Українець став рекордсменом, затримавши дихання на 9 хвилин. ВІДЕО

Українець став рекордсменом, затримавши дихання на 9 хвилин. ВІДЕО
Український фридайвер Олександр Бубенчиков став чемпіоном світу і рекордсменом.

Без повітря він проплив під водою відстань у три футбольні поля за 9 хвилин, - пише ТСН.

Загалом Олександр встановив близько 30 національних рекордів, а нещодавно проплив 289 метрів під водою без дихання – це принесло йому титул найкращого у світі. За освітою Олександр фізик, працював начальником відділу продажів, тепер половину року в нього займають подорожі в пошуках місць, де цікаво пірнати. "Просто цікаво відкрити очі та подивитися, як проміння сонця грає на поверхні води, які риби навколо, корали", - розповів він.

На українській глибині зазвичай темно – фридайвери пірнають у каньйони, куди світлу важко пробиватися. Для занять їм підходить, до прикладу, Світловський кар’єр на Житомирщині, котрий завглибшки сягає 100 метрів. Бубенчикову вдавалося занурюватися на 95. Він каже, що у глибинних пірнаннях треба розраховувати сили, аби повернутися на поверхню.



В Україні фридайвінг не надто популярний, тож Олександр всіма силами намагається це виправити – навіть відкрив школу. Її учні стежать за успіхами тренера та поліпшують власні досягнення – в кого 4, а в кого 7 хвилин під водою на затримці дихання. Майстер пояснює, що для занурень потрібні заняття з техніки дихання та використання кисню, а також робота над об’ємом власних легенів – наприклад, його сягають 9 літрів. "Можна пливти швидко, але швидше витратити запас кисню. Тому дуже важливо обирати оптимальний темп", - пояснює дайвер.

Бубенчиков пояснює, що техніки дихання допомагають йому в щоденному житті – наприклад, не нервуватися за кермом автомобіля, а тримати рівне та спокійне дихання. "Перед тим, як навчитися правильно не дихати, потрібно навчитися правильно дихати. Починаєш із живота, груди, плечі", - каже фахівець. У воді ж потрібно правильно добирати моменти активності діла – від цього залежить результат.

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Теги: Україна, рекорд
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