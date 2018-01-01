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Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу

Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Луцький фотограф Олег Мітквич показав серію світлин одного мешканців Луцького зоопарку.

Світлини оприлюднив їхній автор на своїй сторінці у Facebook.

Олег Міткевич підписав добірку доволі лаконічно:

"Капуцин. Луцький Зоо".

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Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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