Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Сьогодні, 14:02
Луцький фотограф Олег Мітквич показав серію світлин одного мешканців Луцького зоопарку.
Світлини оприлюднив їхній автор на своїй сторінці у Facebook.
Олег Міткевич підписав добірку доволі лаконічно:
"Капуцин. Луцький Зоо".
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Світлини оприлюднив їхній автор на своїй сторінці у Facebook.
Олег Міткевич підписав добірку доволі лаконічно:
"Капуцин. Луцький Зоо".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маленьких єнотиків у Луцькому зоопарку виховує чужа мама
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