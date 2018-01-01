У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів

У Луцькому національному технічному університеті 21 липня розпочалося вступне випробування для абітурієнтів за спеціальністю «Архітектура та містобудування».Вони мають виконати рисунок архітектурної деталі, - повідомили у прес-службі вишу.«Сьогодні проходить перший етап вступного випробування для абітурієнтів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» – рисунок архітектурної деталі. Тривалість іспиту 3 години. Вступники виконують зображення архітектурної деталі різних ордерів в олівці. Є абітурієнти, які виконують це завдання по варіантах, в кожній аудиторії вони різні. Всі завдання однакової складності, тож учасники випробувань поставлені в рівні умови. Оцінюватиме роботи високоповажна комісія, яка складається із відомих фахівців на Волині в галузі архітектури і мистецтва», - розповідає декан факультету ФБДКрім того, Олександр Бондарський зазначає, що попри більшу кількість поданих на вступ заяв, на випробуванні з’явилися 19 абітурієнтів. Така ситуація, каже декан, обумовлена тим, що у ЗВО Львова, Рівного та Києва співпадає день проведення конкурсу.«Така кількість абітурієнтів теж є дуже хорошим показником і конкурс у нас буде. Цьогоріч Міністерство освіти і науки виділило на цю спеціальність 8 бюджетних місць, тому зрозуміло, що відібрані будуть найкращі. Цей вступ відбувається уже вдруге, минулого року на архітектуру ми набрали на бюджетну форму 5 студентів, як показав рік навчання – це найсильніші студенти, обдаровані, талановиті. Ми раді, що вони до нас вступили, вони є лідерами на факультеті, беруть участь у різноманітних заходах, добре навчаються. Думаю, через рік ми матимемо таких студентів, які займатимуться наукою, братимуть участь у Всеукраїнських конкурсах з архітектури. Тобто ця спеціальність є надзвичайно престижною, перспективною, на таких випускників є суттєвий попит. Сьогоднішній день для нас важливий, ми раді, що абітурієнти обирають саме цю спеціальність і приходять для вступу саме до нас», - зазначає Бондарський.Водночас, ректор Луцького НТУдодає, що абітурієнти зробили правильний вибір спеціальності, адже вона є однією із найпрестижніших і в Україні і в світі: «Ця спеціальність дає багато можливостей реалізувати себе творчо і отримати в майбутньому гідну зарплатню. Студенти зможуть себе реалізувати в нашому університеті, це серйозна кафедра, серйозна матеріальна база, а навчальний план відбудований за найкращими зразками і європейськими стандартами. Молодь зможе побувати на практиці за кордоном, не тільки в таких престижних університетах як Краківська академія мистецтв, але й в багатьох інших країнах, зокрема у Португалії, Бельгії, Швеції. Безумовно, це максимум можливостей, бо далеко не усі ЗВО в Україні можуть це запропонувати. Нині ми маємо 8 державних місць, якщо абітурієнти будуть наполегливими і буде серйозний конкурс, я обов’язково замовлятиму додаткові місця, минулого року нам це вдалося. Бажаю вступникам успіхів, максимальної реалізації, бо усе в їхніх руках».Варто зазначити, що усі роботи вступників зашифровані, тож ніхто із членів комісії не знатиме прізвищ та імен автора. Результати випробування будуть відомі уже завтра. Натомість цього тижня майбутнім архітекторам доведеться пройти ще два етапи випробування – креслення та композиція.