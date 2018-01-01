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До волинянки в гості завітав лелека

До волинянки в гості завітав лелека
До волинянки на подвір'я прийшов лелека і нікуди не хоче відлучатися.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Волинянка Наталія Устимчук написала у соцмережі: «Людоньки порадьте, до мами прийшов лелека, молодий, вже навчився літати. Нікуди не хоче йти, ходить по подвір'ю... брат рибою годує. Сам не хоче нічого шукати... що з ним робити... боюсь виросте ледаром, що з ним буде далі?»

На допис відреагували низка користувачів.

«Так то так, але лелеки в кінці літа відлітають,а що робити із цим красенем, зиму ж він не витримає в гнізді із колеса.Я б звернулась до зоопарку,може вони порадять що робити», - прокоментувала Іванна Пилипчук.

«Він може зимувати і в хліві з худобою, там де кури чи гуси, єдине буде важко з годуванням. А так взагалі цікаво, що він сам прийшов до вас, а не до когось іншого», - додала Людмила Поліщук-Юхимук.

До волинянки в гості завітав лелека

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Теги: лелека, Волинь
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