До волинянки в гості завітав лелека





Про це повідомляє інтернет-видання



Волинянка Наталія Устимчук написала у соцмережі: «Людоньки порадьте, до мами прийшов лелека, молодий, вже навчився літати. Нікуди не хоче йти, ходить по подвір'ю... брат рибою годує. Сам не хоче нічого шукати... що з ним робити... боюсь виросте ледаром, що з ним буде далі?»



На допис відреагували низка користувачів.



«Так то так, але лелеки в кінці літа відлітають,а що робити із цим красенем, зиму ж він не витримає в гнізді із колеса.Я б звернулась до зоопарку,може вони порадять що робити», - прокоментувала Іванна Пилипчук.



«Він може зимувати і в хліві з худобою, там де кури чи гуси, єдине буде важко з годуванням. А так взагалі цікаво, що він сам прийшов до вас, а не до когось іншого», - додала Людмила Поліщук-Юхимук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До волинянки на подвір'я прийшов лелека і нікуди не хоче відлучатися.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Волинянканаписала у соцмережі: «Людоньки порадьте, до мами прийшов лелека, молодий, вже навчився літати. Нікуди не хоче йти, ходить по подвір'ю... брат рибою годує. Сам не хоче нічого шукати... що з ним робити... боюсь виросте ледаром, що з ним буде далі?»На допис відреагували низка користувачів.«Так то так, але лелеки в кінці літа відлітають,а що робити із цим красенем, зиму ж він не витримає в гнізді із колеса.Я б звернулась до зоопарку,може вони порадять що робити», - прокоментувала«Він може зимувати і в хліві з худобою, там де кури чи гуси, єдине буде важко з годуванням. А так взагалі цікаво, що він сам прийшов до вас, а не до когось іншого», - додала

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