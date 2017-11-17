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Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ

Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ
Лучанин просить запустити додатковий потяг класу "Інтерсіті", що буде курсувати із Луцька до Києва.

Ініціативу 24 липня зареєстрував Климук Дмитро Миколайович на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"У зв'язку із постійно зростаючим рівнем пасажиропотоку до міста Києва з Луцька та збільшенням стану аварійності на автошляхах у вказаному напрямку, прошу Луцьку міську раду прийняти на сесії звернення до Міністерства інфраструктури України та Кабінету Міністрів загалом із проханням щодо якнайшвидшого запуску додаткового потягу класу "Інтерсіті", що буде курсувати із Луцька до Києва", - йдеться у петиції.

Автор звернення пропонує посприяти запуску ранкового поїзда "Інтерсіті" Луцьк-Київ-Луцьк, щоб забезпечити зручне, швидке, комфортне і безпечне перевезення пасажирів.



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Теги: потяг, петиція, Луцьк, Київ
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