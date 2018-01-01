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Великий будинок, трактор і автівка: декларація нового головного «транспортника» Луцька

Великий будинок, трактор і автівка: декларація нового головного «транспортника» Луцька
Новий начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов володіє легковиком та трактором, має будинок та декілька земельних ділянок.

Про це стало відомо з його електронної декларації, оприлюдненої на сайті НАЗК, - інформує Перший.

Офіційно на посаді чоловік з 17 липня, а представили у міськраді його 24 липня. До цього Володимир Степанов був заступником начальника управління - начальником відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Волинській області.

Згідно з декларацією, Володимир Степанов за минулий рік отримав 149846 гривень заробітної плати.

Його дружина Лариса Степанова за діяльність в управлінні освіти Луцької міської ради отримала 78503 гривні, крім того, їй нарахували 22400 гривень пенсії. Готівкою посадовець зберігає 120000 гривень.

Володимир Степанов має будинок у селі Великий Омеляник Луцького району площею 380,4 кв.м. та земельні ділянки у Великому Омелянику та Тростянці. Також йому належать легковий автомобіль Geely Emgrand 7 2018 року випуску та трактор RDT 160ESH 2016 року випуску з причепом.

Довідково. Володимир Степанов родом із села Тростянець Ківерцівського району. Йому 60 років. Вищу освіту здобував у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

У 1981-1999 роках працював інженером-технологом та старшим інженером-технологом технічного відділу, а також начальником автоколони ВАТ Луцького автотранспортного підприємства 10754.

З березня 1999 року до квітня 2005 року обіймав посаду начальника Волинського обласного автотранспортного управління Міністерства транспорту України, а з квітня 2005 року до травня 2012 року – посаду начальника територіального управління Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту та зв'язку України.

З червня 2012 року до липня 2019 року працював на посаді начальника управління, заступника начальника цього управління — начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Укртрансбезпеки у Волинській області Державної служби України з безпеки на транспорті.

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Теги: Володимир Степанов, декларація
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