У Луцьку презентують проект Ukraїner
Сьогодні, 17:29
У Луцьку презентують популярний проект про експедиції Україною.
27 липня о 19.00 в антикафе Innerspace у Луцьку відбудеться презентація проекту "UKRAЇNER".
UKRAЇNER - це суспільно-культурний проект про людей, які творять країну кожного дня своїми ремеслами і вміннями, а також про місця, які частіше за все не входять до путівників.
Проект відкриває Україну для українців з різних регіонів та іноземців.
В проекті залучено близько 150 волонтерів, а матеріали Ukraїner вже перекладено на 7 мов.
Команда знаходиться в 14-ій експедиції за рахунком, тож розповість про те, що їм вдалося відкрити, що бачили та чого очікують від експедиції Волинню.
Вхід вільний.
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27 липня о 19.00 в антикафе Innerspace у Луцьку відбудеться презентація проекту "UKRAЇNER".
UKRAЇNER - це суспільно-культурний проект про людей, які творять країну кожного дня своїми ремеслами і вміннями, а також про місця, які частіше за все не входять до путівників.
Проект відкриває Україну для українців з різних регіонів та іноземців.
В проекті залучено близько 150 волонтерів, а матеріали Ukraїner вже перекладено на 7 мов.
Команда знаходиться в 14-ій експедиції за рахунком, тож розповість про те, що їм вдалося відкрити, що бачили та чого очікують від експедиції Волинню.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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