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У Луцьку презентують проект Ukraїner

У Луцьку презентують проект Ukraїner
У Луцьку презентують популярний проект про експедиції Україною.

27 липня о 19.00 в антикафе Innerspace у Луцьку відбудеться презентація проекту "UKRAЇNER".

UKRAЇNER - це суспільно-культурний проект про людей, які творять країну кожного дня своїми ремеслами і вміннями, а також про місця, які частіше за все не входять до путівників.
Проект відкриває Україну для українців з різних регіонів та іноземців.

В проекті залучено близько 150 волонтерів, а матеріали Ukraїner вже перекладено на 7 мов.

Команда знаходиться в 14-ій експедиції за рахунком, тож розповість про те, що їм вдалося відкрити, що бачили та чого очікують від експедиції Волинню.

Вхід вільний.

У Луцьку презентують проект Ukraїner

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Теги: Україна, подорожі
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