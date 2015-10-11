У Луцьку презентують проект Ukraїner

У Луцьку презентують популярний проект про експедиції Україною.27 липня о 19.00 в антикафе Innerspace у Луцьку відбудеться презентація проекту "UKRAЇNER".UKRAЇNER - це суспільно-культурний проект про людей, які творять країну кожного дня своїми ремеслами і вміннями, а також про місця, які частіше за все не входять до путівників.Проект відкриває Україну для українців з різних регіонів та іноземців.В проекті залучено близько 150 волонтерів, а матеріали Ukraїner вже перекладено на 7 мов.Команда знаходиться в 14-ій експедиції за рахунком, тож розповість про те, що їм вдалося відкрити, що бачили та чого очікують від експедиції Волинню.Вхід вільний.