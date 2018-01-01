Волинь тріумфувала у міжнародній грантовій програмі





Про це стало відомо під час круглого столу у вівторок, 24 липня, який відбувся за попередніми результатами моніторингу Програми на Волині, - повідомляє



В той же час, Рівненська область задіяна у п’ятьох транскордонних ініціативах цієї програми, Київська – в трьох, Чернігівська теж у трьох, Житомирська область – в одній. Більшість волинських проектів акцентують свою увагу на темах культури, економіки та освіти.



Серед волинських державних структур та громадських організацій, які є виконавцями проектів-переможців даної програми, є:



Заболотівська сільська рада (Ратнівський район), проект «Від вивчення культури сусіднього народу до сталого партнерства та взаєморозуміння»;

ГО «Клуб екологічного туризму» (Луцьк), проект «Транскордонне Полісся – від спільних викликів до спільної вигоди»;

Луцький національний технічний університет у партнерстві з ГО «Перспективи Волині» (Луцьк), проект «Інформаційна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу в прикордонному регіоні»;

Комунальне підприємство «Ласка» (Луцьк), «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями завдяки створенню умов і підготовки спеціалістів каністерапії в прикордонному регіоні»;

ГО «Волинська обласна аграрна консультаційна служба» (Луцьк), проект «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області Україна та Брестській області Республіки Білорусі шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації».



Партнерами проектів-переможців Програми «Білорусь-Україна» є такі волинські представники:



Відділ освіти, молоді і спорту Ратнівської райдержадміністрації, проект «Народна творчість без кордонів»;

ГО «Світ навколо нас» (смт Любешів), проект «Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і освоєння водних ресурсів річки Припять»;

Луцький національний технічний університет, проект «Підвищення конкурентності між випускниками на ринках праці України та Республіки Білорусі шляхом створення транскордонної мережі університетських центрів професійного і кар’єрного консультування»;

Волинська регіональна організація добровільного пожежного товариства в Україні та Департаментом агропромислового розвитку Волинської ОДА (Луцьк), проект «Безпечне дитинство».



«Реалізація даної Програми надзвичайно важлива для економічного та культурного розвитку нашої області. Також, завдяки їй проводяться «м’які» заходи, що сприяють порозумінню сусідніх народів та підвищується довіра до міжнародної технічної допомоги. Водночас, і нині, і надалі, якщо Програма буде продовжена на наступні роки, є над чим працювати», – зазначив організатор заходу, менеджер громадської організації «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» Дмитро Безвербний.



На його думку, задля ефективності реалізації проектів-переможців Програми на Волині варто збільшити час реалізації цих ініціатив хоча б до півроку. Адже через значну затримку в підписанні грантових контрактів, відтермінувався початок релізації проектів. Серед інших експертних рекомендацій – створення механізму впливу громадських організацій на розробку пріоритетів Програми «Україна-Білорусь»; звернення керівників цієї транскордонної ініціативи до керівництва Білорусі з проханням зменшити бюрократичну тяганину та контроль над білоруськими виконавцями проектів; активніша співпраця виконавців проекту із регіональними та всеукраїнськими ЗМІ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед вісімнадцяти проектів, які перемогли у конкурсі транскордонної Програми «Україна-Білорусь», дев’ять – пов’язані із Волинською областю.Про це стало відомо під час круглого столу у вівторок, 24 липня, який відбувся за попередніми результатами моніторингу Програми на Волині, - повідомляє Громадське. Волинь В той же час, Рівненська область задіяна у п’ятьох транскордонних ініціативах цієї програми, Київська – в трьох, Чернігівська теж у трьох, Житомирська область – в одній. Більшість волинських проектів акцентують свою увагу на темах культури, економіки та освіти.Серед волинських державних структур та громадських організацій, які є виконавцями проектів-переможців даної програми, є:Заболотівська сільська рада (Ратнівський район), проект «Від вивчення культури сусіднього народу до сталого партнерства та взаєморозуміння»;ГО «Клуб екологічного туризму» (Луцьк), проект «Транскордонне Полісся – від спільних викликів до спільної вигоди»;Луцький національний технічний університет у партнерстві з ГО «Перспективи Волині» (Луцьк), проект «Інформаційна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу в прикордонному регіоні»;Комунальне підприємство «Ласка» (Луцьк), «Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями завдяки створенню умов і підготовки спеціалістів каністерапії в прикордонному регіоні»;ГО «Волинська обласна аграрна консультаційна служба» (Луцьк), проект «Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області Україна та Брестській області Республіки Білорусі шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації».Партнерами проектів-переможців Програми «Білорусь-Україна» є такі волинські представники:Відділ освіти, молоді і спорту Ратнівської райдержадміністрації, проект «Народна творчість без кордонів»;ГО «Світ навколо нас» (смт Любешів), проект «Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і освоєння водних ресурсів річки Припять»;Луцький національний технічний університет, проект «Підвищення конкурентності між випускниками на ринках праці України та Республіки Білорусі шляхом створення транскордонної мережі університетських центрів професійного і кар’єрного консультування»;Волинська регіональна організація добровільного пожежного товариства в Україні та Департаментом агропромислового розвитку Волинської ОДА (Луцьк), проект «Безпечне дитинство».«Реалізація даної Програми надзвичайно важлива для економічного та культурного розвитку нашої області. Також, завдяки їй проводяться «м’які» заходи, що сприяють порозумінню сусідніх народів та підвищується довіра до міжнародної технічної допомоги. Водночас, і нині, і надалі, якщо Програма буде продовжена на наступні роки, є над чим працювати», – зазначив організатор заходу, менеджер громадської організації «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу»На його думку, задля ефективності реалізації проектів-переможців Програми на Волині варто збільшити час реалізації цих ініціатив хоча б до півроку. Адже через значну затримку в підписанні грантових контрактів, відтермінувався початок релізації проектів. Серед інших експертних рекомендацій – створення механізму впливу громадських організацій на розробку пріоритетів Програми «Україна-Білорусь»; звернення керівників цієї транскордонної ініціативи до керівництва Білорусі з проханням зменшити бюрократичну тяганину та контроль над білоруськими виконавцями проектів; активніша співпраця виконавців проекту із регіональними та всеукраїнськими ЗМІ.

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