Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, віддадуть понад 300 тисяч

Фірмі «Торгінвестбуд-Луцьк», яка зводила житловий комплекс «Луцька Рів'єра», пов'язаний із екс-регіоналом, повернуть 333 тисячі гривень, сплачених у якості пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. ПП «Торгінвестбуд-Луцьк» тисяч гривень «різниці» пайової участі.Про це стало відомо під час сесії 25 липня.Очільник земельної комісіївносив питання до порядку денного після перерви –за його словами, щойно засідала земельна комісія, яка пропонує розглянути ще два питання. не із них і стосувалося ПП «Торгінвестбуд- Луцьк».Пропонувалося зменшити розмір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ТОВ «Торгінвестбуд-Луцьк» по будівництву багатоквартирного житлового будинку на вулиці Ковельській, 29 - 31 з нарахованої суми. Вказаний житловий будинок відомий як «Луцька Рів’єра».Кошти за пайову участь вже сплачені – це 2,540 млн. грн. Однак забудовник передав одну квартиру лучанці, тому 330 тисяч гривень із цієї суми пропонували повернути підприємству.Нагадаємо, як пояснювали на «архітектурній» комісії, квартиру передали у рамках виконання містобудівних умов а обмежень. Однак вартість житло площею 40, 2 метри рахували на момент отримання декларації на початок будівництва, тобто на 1 липня 2016 року. На момент фактичної передачі вартість квадратного метра вже перевищувала 10 тис. грн.Депутатпоцікавився, чи закон передбачає зменшення пайової участі з таким формулюванням. Начальник управління капітального будівництвавідповів ствердно та повідомив, що забудовник передав квартиру згідно містобудівних умов. Тож нині треба повернути йому 333 тисячі гривень.Депутатпригадав, як. І тоді, мовляв, переконували, що треба зменшити пайову участь, і тоді теж «оперували» поняттям квартир – що їх передають безкоштовно, тому треба цей проект підтримувати. Нині ж, виходить, повертають частину коштів за одну із них.Федіка натомість запевняли, що тоді йшлося про дві інші квартири.Зрештою, Данильчук закликав колег не голосувати за це питання. По-перше, через те, «хто забудовник», а по-друге, тому, що є питання до документації – мовляв, варто розглянути законність та правильність містобудівних умов.Тарас Шляхтич нагадав, що питання внесли незрозумілим чином – у перерві сесії засідала «земельна» комісія, яка й внесла проект рішення. Натомість депутату відомо, що питання тоді розглядала й профільна комісія, Однак тоді до відшкодування виникло чимало питань. Очільник цієї комісії Андрій Козюра відповів, що не вистачило голосів.Зрештою, депутати підтримали проект рішення. Тож 333 тис. грн. повернуть «Торгінвестбуд-Луцьк».