Швидкість руху автівок в Україні знову перевірятимуть радарами





Від п'ятниці, 27 липня, для контролю швидкості на дорогах патрульні знову почнуть використовувати радари. Поки що дотримання швидкісного режиму буде перевірятися вручну, а від понеділка тестери встановлять на поліцейських авто.



Про це повідомив Володимир Омелян під час інтерв'ю на телеканалові "112", - пише



"Перший крок, який ми робимо, від п'ятниці, 27 липня, ми повертаємо швидкісний контроль на наших дорогах. Він поки буде здійснюватися у ручному режимі, як це було колись, звичайні радари. Але вони вже з понеділка будуть встановлені на автомобілях Нацполіції, а від п'ятниці, після розгляду у четвер відповідної постанови Кабінету міністрів, вони будуть задіяні у повній правовій площині", - сказав він.



За його словами, після цього Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР. Омелян зазначив, що у Міністерстві вже передбачені кошти на закупівлю необхідних пристроїв.



Крім того, міністр повідомив, що від ранку 21 липня почались ретельні перевірки автоперевізників на предмет наявності ліцензії на перевезення.



Крім того, від 23 липня контролювати дотримання ПДР на дорогах патрульній поліції будуть допомагати нацгвардійці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція буде контролювати швидкість руху автомобілів за допомогою радарів.Від п'ятниці, 27 липня, для контролю швидкості на дорогах патрульні знову почнуть використовувати радари. Поки що дотримання швидкісного режиму буде перевірятися вручну, а від понеділка тестери встановлять на поліцейських авто.Про це повідомивпід час інтерв'ю на телеканалові "112", - пише ТСН "Перший крок, який ми робимо, від п'ятниці, 27 липня, ми повертаємо швидкісний контроль на наших дорогах. Він поки буде здійснюватися у ручному режимі, як це було колись, звичайні радари. Але вони вже з понеділка будуть встановлені на автомобілях Нацполіції, а від п'ятниці, після розгляду у четвер відповідної постанови Кабінету міністрів, вони будуть задіяні у повній правовій площині", - сказав він.За його словами, після цього Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР. Омелян зазначив, що у Міністерстві вже передбачені кошти на закупівлю необхідних пристроїв.Крім того, міністр повідомив, що від ранку 21 липня почались ретельні перевірки автоперевізників на предмет наявності ліцензії на перевезення.Крім того, від 23 липня контролювати дотримання ПДР на дорогах патрульній поліції будуть допомагати нацгвардійці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію