У Луцьку занедбану зупинку відмовилися «віддати» дочці екс-депутата

Дмитра Москвича Ользі.



Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.



Очільник управління земельних ресурсів Луцькади Сергій Шабала розповів, що Москвич має зареєстроване майно – павільйон, реконструкцію якого хоче зробити. Йдеться про зупинку на вулиці Глушець, 4 поблизу Старого ринку, а питання на розгляд депутатського корпусу виносять вже вдесяте.



«За стільки років він вже хоч би її реставрував, щоб люди мали де від дощу сховатися», - сказала депутат Алла Надточій. Колеги підтримали її, що зупинка перебуває у занедбаному стані, а власник нічого не робить, тому що, очевидно, не хоче.



Натомість Шабала додав, що без дозволу на оренду із майном не можуть нічого зробити. Саме тому Ольга Москвич просила затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0. 0436 га та отримати



Зрештою, депутати знову не підтримали проекту рішення – за проголосували лише 12 депутатів.

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