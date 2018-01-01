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Луцький двір постійно затоплює під час дощу

Луцький двір постійно затоплює під час дощу
У Луцьку скаржаться на підтоплення двору під час злив.

Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікувала місцева мешканка Юлія Романюк.

За словами жінки, під час великої зливи неможливо пройти цю ділянку.

"Хтось дуже гарно виклав бруківочку для людей на своїх двох, але коли їдеш з дитячим візочком, то треба іти в занурення, бо візок там не проїде. Питання вже піднімалось на платформі, але так і не вирішено. Вода стоїть постійно", - пише Юлія.

Зазначимо, що йдеться про ділянку на проспекті Перемоги, 10.

Луцький двір постійно затоплює під час дощу

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Теги: злива, негода, затоплення
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