Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
У Луцьку скаржаться на підтоплення двору під час злив.
Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікувала місцева мешканка Юлія Романюк.
За словами жінки, під час великої зливи неможливо пройти цю ділянку.
"Хтось дуже гарно виклав бруківочку для людей на своїх двох, але коли їдеш з дитячим візочком, то треба іти в занурення, бо візок там не проїде. Питання вже піднімалось на платформі, але так і не вирішено. Вода стоїть постійно", - пише Юлія.
Зазначимо, що йдеться про ділянку на проспекті Перемоги, 10.
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Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікувала місцева мешканка Юлія Романюк.
За словами жінки, під час великої зливи неможливо пройти цю ділянку.
"Хтось дуже гарно виклав бруківочку для людей на своїх двох, але коли їдеш з дитячим візочком, то треба іти в занурення, бо візок там не проїде. Питання вже піднімалось на платформі, але так і не вирішено. Вода стоїть постійно", - пише Юлія.
Зазначимо, що йдеться про ділянку на проспекті Перемоги, 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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