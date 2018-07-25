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У Кременчуці дерево причавило сім'ю на дитячому майданчику

У Кременчуці дерево причавило сім'ю на дитячому майданчику
У Кременчуці на дитячому майданчику на родину впало дерево.

Про це повідомляє "Кременчук Today".

"25 липня під час буревію в районі готелю "Дніпровські зорі" на дитячому майданчику біля колишнього супермаркету "Амстор" на сім’ю з дитиною впало дерево", - пише видання.

За даними поліції, родину забрала бригада швидкої медичної допомоги.

Унаслідок події жінку госпіталізували до нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, її чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому. Дитина із саднами доправлена на обстеження до лікарні.

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Теги: дитмайданчик, Кременчук, дерево
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