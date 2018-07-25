У Кременчуці дерево причавило сім'ю на дитячому майданчику
Сьогодні, 11:53
У Кременчуці на дитячому майданчику на родину впало дерево.
Про це повідомляє "Кременчук Today".
"25 липня під час буревію в районі готелю "Дніпровські зорі" на дитячому майданчику біля колишнього супермаркету "Амстор" на сім’ю з дитиною впало дерево", - пише видання.
За даними поліції, родину забрала бригада швидкої медичної допомоги.
Унаслідок події жінку госпіталізували до нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, її чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому. Дитина із саднами доправлена на обстеження до лікарні.
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Про це повідомляє "Кременчук Today".
"25 липня під час буревію в районі готелю "Дніпровські зорі" на дитячому майданчику біля колишнього супермаркету "Амстор" на сім’ю з дитиною впало дерево", - пише видання.
За даними поліції, родину забрала бригада швидкої медичної допомоги.
Унаслідок події жінку госпіталізували до нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, її чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому. Дитина із саднами доправлена на обстеження до лікарні.
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