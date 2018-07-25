У Кременчуці дерево причавило сім'ю на дитячому майданчику





Про це повідомляє



"25 липня під час буревію в районі готелю "Дніпровські зорі" на дитячому майданчику біля колишнього супермаркету "Амстор" на сім’ю з дитиною впало дерево", - пише видання.



За даними поліції, родину забрала бригада швидкої медичної допомоги.



Унаслідок події жінку госпіталізували до нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, її чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому. Дитина із саднами доправлена на обстеження до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кременчуці на дитячому майданчику на родину впало дерево.Про це повідомляє "Кременчук Today" "25 липня під час буревію в районі готелю "Дніпровські зорі" на дитячому майданчику біля колишнього супермаркету "Амстор" на сім’ю з дитиною впало дерево", - пише видання.За даними поліції, родину забрала бригада швидкої медичної допомоги.Унаслідок події жінку госпіталізували до нейрохірургії із закритою черепно-мозковою травмою, її чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому. Дитина із саднами доправлена на обстеження до лікарні.

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