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Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху

Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху
У Тернополі госпіталізували чоловіка, якому на голову восьмирічний хлопець з 8-го поверху кинув дволітрову пластикову пляшку з водою.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса, - пише Уніан.

Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.

На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої.

За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма. Патрульні обійшли багатоповерхівку і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.

Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.

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Теги: швидка, дитина, діти, поліція
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