Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху





Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса, - пише



Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.



На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої.



За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма. Патрульні обійшли багатоповерхівку і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.



Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі госпіталізували чоловіка, якому на голову восьмирічний хлопець з 8-го поверху кинув дволітрову пластикову пляшку з водою.Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса, - пише Уніан Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої.За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма. Патрульні обійшли багатоповерхівку і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.

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