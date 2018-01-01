Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху
Сьогодні, 14:30
У Тернополі госпіталізували чоловіка, якому на голову восьмирічний хлопець з 8-го поверху кинув дволітрову пластикову пляшку з водою.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса, - пише Уніан.
Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.
На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої.
За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма. Патрульні обійшли багатоповерхівку і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.
Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.
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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, інцидент стався учора на вулиці Курбаса, - пише Уніан.
Про те, що близько 14 години йому на голову кинули пляшку, в поліцію повідомив потерпілий.
На момент прибуття правоохоронців 53-річному чоловіку стало погано, інспектори викликали до нього карету швидкої.
За попередніми даними, у травмованого – закрита черепно-мозкова травма. Патрульні обійшли багатоповерхівку і з’ясували, що пляшку кинув 8-річний мешканець квартири восьмого поверху, якого батьки залишили вдома самого.
Хлопець пояснив свій вчинок тим, що хотів розважитися.
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