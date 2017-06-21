У Києві двоє людей «злягли» з ботулізмом
Сьогодні, 12:32
У Києві зафіксували два випадки захворювання на ботулізм.
Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу КМДА.
"В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.
За словами Гінзбург, обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.
"Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних (особливо у теплу пору року) продуктів. До таких продуктів зокрема належить риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса", - пояснила медик.
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Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу КМДА.
"В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.
За словами Гінзбург, обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.
"Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних (особливо у теплу пору року) продуктів. До таких продуктів зокрема належить риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса", - пояснила медик.
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