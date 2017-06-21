У Києві двоє людей «злягли» з ботулізмом





Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє



"В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.



За словами Гінзбург, обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.



"Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних (особливо у теплу пору року) продуктів. До таких продуктів зокрема належить риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса", - пояснила медик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві зафіксували два випадки захворювання на ботулізм.Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу КМДА."В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.За словами Гінзбург, обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену."Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних (особливо у теплу пору року) продуктів. До таких продуктів зокрема належить риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса", - пояснила медик.

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