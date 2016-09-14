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У Луцьку відремонтують пам'ятник

У Луцьку відремонтують пам'ятник
У Луцьку на ремонт пам’ятника на честь незалежності України, що на Київському майдані спрямують 169,084 тисячі гривень.

Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24 з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro.

Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.

Окрім того, «Форест-Україна» повинне гарантувати відповідність нормам чинного законодавства усіх матеріалів, компонентів, які використовуватимуться під час робіт.

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Теги: пам'ятник, ремонт, бюджет
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