У Луцьку відремонтують пам'ятник
Сьогодні, 01:21
У Луцьку на ремонт пам’ятника на честь незалежності України, що на Київському майдані спрямують 169,084 тисячі гривень.
Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24 з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro.
Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.
Окрім того, «Форест-Україна» повинне гарантувати відповідність нормам чинного законодавства усіх матеріалів, компонентів, які використовуватимуться під час робіт.
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Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня, - пише інтернет-видання Волинь 24 з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro.
Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.
Окрім того, «Форест-Україна» повинне гарантувати відповідність нормам чинного законодавства усіх матеріалів, компонентів, які використовуватимуться під час робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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