У Луцьку відремонтують пам'ятник





Договір про виконання робіт департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради підписав із ПП «Форест-Україна» 25 липня, - пише інтернет-видання



Підприємство зобов’язується провести роботи протягом липня-серпня цього року, а у випадку виявлення дефектів, пов’язаних із неналежною якістю надання послуг, – усунути їх за власний рахунок.



Окрім того, «Форест-Україна» повинне гарантувати відповідність нормам чинного законодавства усіх матеріалів, компонентів, які використовуватимуться під час робіт.

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