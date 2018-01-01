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Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО

Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Священики Волинської єпархії УПЦ КП взяли участь у хресному ході, який відбувся у Києві.

Процесія рухалася з Волинською іконою Богоматері від Володимирської гірки до офісу цієї організації (вул. Ярославів Вал, 10 б), - повідомили у прес-службі єпархії.

Зустрівшись із представниками земляцтва, духовенство відправило молебень. Владика Михаїл привітав братчиків зі святом, подякував за їхні труди, а також наголосив, аби «ми завжди, пам’ятаючи з якого роду, жили так, щоб ні нашій вірі, ні нашим традиціям не було переводу».

Потім архієрей вручив їм Волинський образ Божої Матері, науковий доробок Волинської православної богословської академії, Луцьке Євангеліє.

Завершилася зустріч трапезою, яку підготували волиняни у Києві.
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО
Волиняни взяли участь у святкуванні річниці хрещення Русі-України. ФОТО

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Теги: Київ, волиняни, хресний хід
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