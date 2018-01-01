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«Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу

«Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу
У Любомльському районі скаржаться на перебої з електропостачанням.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ольга Бузулук.

За її словами, у селі Головне світло зникає після кожної зливи.

"XXI століття. Любомльщина. Європа. Після кожної грози зникає світло. Надовго. На кілька діб. Гаряча лінія Волиньобленерго подякувала за дзвінок і сказала, що до 20 має бути... І так вже всі 32 роки, які я живу на світі. Після кожної зливи, кожного дощу - зникає світло, і нас у селі мають за якусь худобу!" - йдеться у повідомленні.


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Теги: негода, електрика, електропостачання, дощ
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