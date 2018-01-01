На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО





Волинські митники виявили їх під час митного огляду в одязі водія, - пишуть у прес-службі



Речовини містились у політетиленових пакетиках, загорнених у папір, зокрема: таблетка білого кольору вагою 0,35 г (що може бути субутексом), порошки білого кольору вагою 1,26 г та 0,54 г брутто (що може бути амфітаміном).



Речовини вилучені для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може кваліфікуватись за статтею 305 Кримінального Кодексу України.



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