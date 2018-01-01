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На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО

На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО
На автомобільному пункті пропуску «Устилуг» митники вилучили у чоловіка підозрілі таблетки та порошок.

Волинські митники виявили їх під час митного огляду в одязі водія, - пишуть у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Речовини містились у політетиленових пакетиках, загорнених у папір, зокрема: таблетка білого кольору вагою 0,35 г (що може бути субутексом), порошки білого кольору вагою 1,26 г та 0,54 г брутто (що може бути амфітаміном).

Речовини вилучені для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що може кваліфікуватись за статтею 305 Кримінального Кодексу України.
На «Устилузі» митники виявили у чоловіка наркотичні таблетки та порошок. ФОТО

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Теги: Устилуг, Волинь, пункт пропуску, наркотики
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