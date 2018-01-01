На Волині пропонують віддавати пісок з нелегальних кар’єрів на посипання доріг

У Волинській області хочуть використовувати пісок з «нічийних» кар’єрів на посипання доріг взимку.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник Служби автомобільних доріг в областірозповів, що на Волині вже почали заготовляти пісок на посипання доріг взимку. Особливо гостро ситуація складається у Луцькому і горохівському районах, доки не припинили роботу місцеві кар’єри.Голова Волинської ОДАзауважив, що нещодавно у Володимир-Волинському районі виявили нелегальний кар’єр. Ще один – у Камінь-Каширському районі.«Напевно, якась структура кришує це все. Є два варіанти: або його загорнути, або віддати. Тоді всі бандюки прокинуться і ми вияснимо, хто там керує», - наголосив він.