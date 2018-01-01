На Волині пропонують віддавати пісок з нелегальних кар’єрів на посипання доріг
Сьогодні, 11:11
У Волинській області хочуть використовувати пісок з «нічийних» кар’єрів на посипання доріг взимку.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак розповів, що на Волині вже почали заготовляти пісок на посипання доріг взимку. Особливо гостро ситуація складається у Луцькому і горохівському районах, доки не припинили роботу місцеві кар’єри.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що нещодавно у Володимир-Волинському районі виявили нелегальний кар’єр. Ще один – у Камінь-Каширському районі.
«Напевно, якась структура кришує це все. Є два варіанти: або його загорнути, або віддати. Тоді всі бандюки прокинуться і ми вияснимо, хто там керує», - наголосив він.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак розповів, що на Волині вже почали заготовляти пісок на посипання доріг взимку. Особливо гостро ситуація складається у Луцькому і горохівському районах, доки не припинили роботу місцеві кар’єри.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що нещодавно у Володимир-Волинському районі виявили нелегальний кар’єр. Ще один – у Камінь-Каширському районі.
«Напевно, якась структура кришує це все. Є два варіанти: або його загорнути, або віддати. Тоді всі бандюки прокинуться і ми вияснимо, хто там керує», - наголосив він.
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