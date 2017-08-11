На Волині судитимуть в'язня, який «замінував» депо
Сьогодні, 14:40
Засудженого, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, судитимуть за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.
Так, 35-річний уродженець міста Здолбунів Рівненської області, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колоніє №42, вдень 9 червня цього року зі свого мобільного телефон, який незаконно зберігав, повідомив у поліцію про замінування локомотивного депо у Здолбунові, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, й невдовзі він вкотре постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 259 КК України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
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Так, 35-річний уродженець міста Здолбунів Рівненської області, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колоніє №42, вдень 9 червня цього року зі свого мобільного телефон, який незаконно зберігав, повідомив у поліцію про замінування локомотивного депо у Здолбунові, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зловмисника, який щиро розкаявся у скоєному, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, й невдовзі він вкотре постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 259 КК України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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