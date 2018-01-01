вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством

У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
У Луцьку планують запровадити пілотний проект «ПОЛІНА», аби вчасно реагувати на факти домашнього насильства.

Про це заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич повідомив 31 липня, під час наради присвяченій підбиттю підсумків роботи підрозділів превенції та патрульної поліції Нацполіції, - повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Крім того, він зазначив, що поліцейські превенції за півроку вилучили понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин.

У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством


Також заступник глави Нацполіції підкреслив, що у межах проекту діяльності мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства, до кінця року мобільні групи пілотного проекту «ПОЛІНА» планується запровадити ще у восьми обласних центрах, зокрема - у Вінниці, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Херсоні та Ужгороді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: насильство, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Сьогодні, 11:10
У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
Сьогодні, 11:02
У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП
Сьогодні, 10:53
На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю На «Устилузі» у чоловіка в автівці знайшли холодну зброю
Сьогодні, 10:38
У волинянина поліція знайшла набої У волинянина поліція знайшла набої
31 липень, 13:02
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
31 липень, 12:42
На городі волинянки знайшли наркотичний мак На городі волинянки знайшли наркотичний мак
31 липень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
Сьогодні, 11:02
 0
У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
 0
Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП
Сьогодні, 10:53
 0
На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8