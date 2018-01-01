У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством

У Луцьку планують запровадити пілотний проект «ПОЛІНА», аби вчасно реагувати на факти домашнього насильства.Про це заступник глави Нацполіціїповідомив 31 липня, під час наради присвяченій підбиттю підсумків роботи підрозділів превенції та патрульної поліції Нацполіції, - повідомили у прес-службі Нацполіції України.Крім того, він зазначив, що поліцейські превенції за півроку вилучили понад 14 тисяч одиниць вогнепальної зброї та вибухових речовин.Також заступник глави Нацполіції підкреслив, що у межах проекту діяльності мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства, до кінця року мобільні групи пілотного проекту «ПОЛІНА» планується запровадити ще у восьми обласних центрах, зокрема - у Вінниці, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Херсоні та Ужгороді.