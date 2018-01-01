У Луцьку хочуть заборонити продавати комунальні книгарні





Про це йдеться у відповідному проекті рішення, яке підготував луцький депутат Павло Данильчук.



Обранець громади пропонує запровадити мораторій на відчуження, продаж чи передачу комунального майна територіальної громади міста Луцьк, в якому перебувають редакції друкованих засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, заклади культури та творчі спілки.



"Щоб унеможливити продаж приміщення, де знаходиться книгарня "Освіта" - подав відповідний проект рішення про мораторій на відчуження комунального майна де знаходять книгарні, бібліотеки чи видавництва. Хто до цього питання небайдужий, то запрошую на сесію міськради 29 серпня. Побачимо чи депутати за збереження книгарень чи за дерибан майна під своїх людей", - написав Данильчук на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, дві книгарні в центрі Луцька





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть ввести мораторій на відчуження, продаж чи передачу комунального майна ЗМІ, книгарень, закладів культури та творчих спілок.Про це йдеться у відповідному проекті рішення, яке підготував луцький депутатОбранець громади пропонує запровадити мораторій на відчуження, продаж чи передачу комунального майна територіальної громади міста Луцьк, в якому перебувають редакції друкованих засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, заклади культури та творчі спілки."Щоб унеможливити продаж приміщення, де знаходиться книгарня "Освіта" - подав відповідний проект рішення про мораторій на відчуження комунального майна де знаходять книгарні, бібліотеки чи видавництва. Хто до цього питання небайдужий, то запрошую на сесію міськради 29 серпня. Побачимо чи депутати за збереження книгарень чи за дерибан майна під своїх людей", - написав Данильчук на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, дві книгарні в центрі Луцька хочуть продати за 5 тисяч «зелених»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію