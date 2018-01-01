Волинянин на візку, який отримав опіки, потребує допомоги

Василю Мельничуку потрібна фінансова допомога для лікування опіків.



Зараз чоловік перебуває в опіковому відділенні Луцької міської клінічної лікарні. 20 липня йому зробили операцію з пересадки шкіри, - інформує



Щодня Василю роблять перев’язки та колють знеболювальні ліки. Попереду у нього тривале лікування.



Василь Мельничук багато років пересувається на інвалідному візку, адже його тіло паралізоване. Колись він був професійним танцюристом ансамблю «Лісова пісня» та керівником танцювальних колективів медичного училища і ПТУ № 7 міста Ковеля. Багато гастролював з концертами різними країнами Радянського Союзу.



Одного разу після генеральної репетиції пішов з колегами купатись на річку. Знав глибину річки, вмів плавати і ниряти, але під час стрибка дуже закинув ноги назад, в результаті чого вдарився головою у пісок та отримав перелом шийних хребців. З того часу життя Василя кардинально змінилось, адже йому довелось довго лікуватись та заново вчитись керувати своїм тілом.



Попри інвалідність чоловік є активним мешканцем Ковеля. Він входить у комісію міської ради, яка займається зменшенням бар’єрів для людей, які рухаються на візках, добивається встановлення правильних пандусів у місті, зниженню високих бордюрів на пішохідних переходах тощо. Крім того, є членом громадської організації «Реабілітаційний центр».



«Він така людина, що як би йому погано не було, каже, що все нормально, – розповіла очільник ГО «Реабілітаційний центр» Наталія Славікова. – Для мене він приклад оптимізму, віра в Бога допомагає йому подолати труднощі».



Жінка додала, що Василь надихає інших бути сильними у будь-яких обставинах.



Допомогти Василю Мельничуку можна перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 5168 7422 1799 2514.



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