Синоптики попереджають про заморозки у серпні





Так, за даними Укргідрометцентру, початок серпня охарактеризується приходом повноцінної літньої погоди зі спекою і тимчасовими дощами. Така погода триватиме мінімум тиждень, - пише



Середня ж місячна температура серпня становить 17-20°, у південних і південно-східних областях місцями 21-23°, у гірських районах 11-16°. Середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.





Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум становить 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.



"Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - сказано у повідомленні.





У той же час в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомили, що протягом серпня на Землі очікуються три магнітні бурі. Одна з них сильна, а дві інших - невеликої потужності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні 2018 року Україну очікує різке зниження температури повітря, аж до заморозків.Так, за даними Укргідрометцентру, початок серпня охарактеризується приходом повноцінної літньої погоди зі спекою і тимчасовими дощами. Така погода триватиме мінімум тиждень, - пише Обозреватель Середня ж місячна температура серпня становить 17-20°, у південних і південно-східних областях місцями 21-23°, у гірських районах 11-16°. Середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум становить 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу."Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - сказано у повідомленні.У той же час в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомили, що протягом серпня на Землі очікуються три магнітні бурі. Одна з них сильна, а дві інших - невеликої потужності.

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