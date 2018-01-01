Синоптики попереджають про заморозки у серпні
Сьогодні, 09:50
У серпні 2018 року Україну очікує різке зниження температури повітря, аж до заморозків.
Так, за даними Укргідрометцентру, початок серпня охарактеризується приходом повноцінної літньої погоди зі спекою і тимчасовими дощами. Така погода триватиме мінімум тиждень, - пише Обозреватель.
Середня ж місячна температура серпня становить 17-20°, у південних і південно-східних областях місцями 21-23°, у гірських районах 11-16°. Середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.
Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум становить 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.
"Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - сказано у повідомленні.
У той же час в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомили, що протягом серпня на Землі очікуються три магнітні бурі. Одна з них сильна, а дві інших - невеликої потужності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, за даними Укргідрометцентру, початок серпня охарактеризується приходом повноцінної літньої погоди зі спекою і тимчасовими дощами. Така погода триватиме мінімум тиждень, - пише Обозреватель.
Середня ж місячна температура серпня становить 17-20°, у південних і південно-східних областях місцями 21-23°, у гірських районах 11-16°. Середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.
Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум становить 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.
"Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - сказано у повідомленні.
У той же час в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомили, що протягом серпня на Землі очікуються три магнітні бурі. Одна з них сильна, а дві інших - невеликої потужності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік вибив зуби сусіду
Сьогодні, 10:22
У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 09:57
Синоптики попереджають про заморозки у серпні
Сьогодні, 09:50