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Синоптики попереджають про заморозки у серпні

Синоптики попереджають про заморозки у серпні
У серпні 2018 року Україну очікує різке зниження температури повітря, аж до заморозків.

Так, за даними Укргідрометцентру, початок серпня охарактеризується приходом повноцінної літньої погоди зі спекою і тимчасовими дощами. Така погода триватиме мінімум тиждень, - пише Обозреватель.

Середня ж місячна температура серпня становить 17-20°, у південних і південно-східних областях місцями 21-23°, у гірських районах 11-16°. Середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.


Абсолютний максимум температури досягає 34-42°, у гірських районах 26-33°. Абсолютний мінімум становить 1-7° тепла, на півдні до 11°, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.

"Заморозки на поверхні ґрунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - сказано у повідомленні.

Синоптики попереджають про заморозки у серпні

У той же час в Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця повідомили, що протягом серпня на Землі очікуються три магнітні бурі. Одна з них сильна, а дві інших - невеликої потужності.

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Теги: синоптики, прогноз, серпень, заморозки
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