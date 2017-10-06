Зруйновані дахи, повалені дерева: розповіли, як на Волині усували наслідки негоди





Відтак, діловод Судченського старостинського округу Любешівської селищної ради, Олена Токарчук розповіла:



"Дахи пошкоджено на 12 житлових будинках і 15 господарських спорудах. Переважно позривало листи шиферу. А в трьох хатах навіть стелі попадали, ще в одній — ​завалився фронтон. На 31 липня майже всі ремонтні роботи завершено — ​докривають будинок, де проживають брат із сестрою, їм особливо потрібна допомога. Поспішали, щоб перекрити дахи, аби дощ не заливав і далі не руйнував будівлі. Дерева, повалені на багатьох обійстях, уже позрізували, прибрали. Щодо електроенергії, то постачання її відновлено ще з понеділка, хоча струм подавали з перебоями — ​то тут, то там траплялися замикання. Лише хутір, що належить до села Судче, ще досі без світла, але бригада працює. Ліквідувати наслідки стихії в електропостачанні допомагали самі люди, які прибирали звалені дерева".



Ще першого дня після негоди, як розповів директор Судченської школи Валерій Панасюк, було відновлено зруйнований дах навчального закладу. 25 листів шиферу для його ремонту виділила Любешівська селищна рада. До речі, і діловод Судченського старостинського округу Олена Токарчук зазначила, що наслідки стихії вдалося швидко ліквідувати завдяки тому, що селищна рада, з якою відбулося об’єднання села, профінансувала придбання шиферу. Інакше б ситуація могла бути плачевнішою, зважаючи на мізерний бюджет сільради.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої неділі, 29 липня, негода завдала чимало клопотів , зокрема жителям села Судче Любешівського району. Наслідки буревію в основному вже ліквідовано.Відтак, діловод Судченського старостинського округу Любешівської селищної ради,розповіла:"Дахи пошкоджено на 12 житлових будинках і 15 господарських спорудах. Переважно позривало листи шиферу. А в трьох хатах навіть стелі попадали, ще в одній — ​завалився фронтон. На 31 липня майже всі ремонтні роботи завершено — ​докривають будинок, де проживають брат із сестрою, їм особливо потрібна допомога. Поспішали, щоб перекрити дахи, аби дощ не заливав і далі не руйнував будівлі. Дерева, повалені на багатьох обійстях, уже позрізували, прибрали. Щодо електроенергії, то постачання її відновлено ще з понеділка, хоча струм подавали з перебоями — ​то тут, то там траплялися замикання. Лише хутір, що належить до села Судче, ще досі без світла, але бригада працює. Ліквідувати наслідки стихії в електропостачанні допомагали самі люди, які прибирали звалені дерева".Ще першого дня після негоди, як розповів директор Судченської школи, було відновлено зруйнований дах навчального закладу. 25 листів шиферу для його ремонту виділила Любешівська селищна рада. До речі, і діловод Судченського старостинського округу Олена Токарчук зазначила, що наслідки стихії вдалося швидко ліквідувати завдяки тому, що селищна рада, з якою відбулося об’єднання села, профінансувала придбання шиферу. Інакше б ситуація могла бути плачевнішою, зважаючи на мізерний бюджет сільради.

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