вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зруйновані дахи, повалені дерева: розповіли, як на Волині усували наслідки негоди

Зруйновані дахи, повалені дерева: розповіли, як на Волині усували наслідки негоди
Минулої неділі, 29 липня, негода завдала чимало клопотів, зокрема жителям села Судче Любешівського району. Наслідки буревію в основному вже ліквідовано.

Відтак, діловод Судченського старостинського округу Любешівської селищної ради, Олена Токарчук розповіла:

"Дахи пошкоджено на 12 житлових будинках і 15 господарських спорудах. Переважно позривало листи шиферу. А в трьох хатах навіть стелі попадали, ще в одній — ​завалився фронтон. На 31 липня майже всі ремонтні роботи завершено — ​докривають будинок, де проживають брат із сестрою, їм особливо потрібна допомога. Поспішали, щоб перекрити дахи, аби дощ не заливав і далі не руйнував будівлі. Дерева, повалені на багатьох обійстях, уже позрізували, прибрали. Щодо електроенергії, то постачання її відновлено ще з понеділка, хоча струм подавали з перебоями — ​то тут, то там траплялися замикання. Лише хутір, що належить до села Судче, ще досі без світла, але бригада працює. Ліквідувати наслідки стихії в електропостачанні допомагали самі люди, які прибирали звалені дерева".

Ще першого дня після негоди, як розповів директор Судченської школи Валерій Панасюк, було відновлено зруйнований дах навчального закладу. 25 листів шиферу для його ремонту виділила Любешівська селищна рада. До речі, і діловод Судченського старостинського округу Олена Токарчук зазначила, що наслідки стихії вдалося швидко ліквідувати завдяки тому, що селищна рада, з якою відбулося об’єднання села, профінансувала придбання шиферу. Інакше б ситуація могла бути плачевнішою, зважаючи на мізерний бюджет сільради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, негода, буревій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Батьки не повинні ховати своїй дітей», – мати жорстоко вбитої Каті Литкіної
Сьогодні, 15:38
На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Зруйновані дахи, повалені дерева: розповіли, як на Волині усували наслідки негоди
Сьогодні, 15:16
На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 14:47
Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків На Волині через буревій повалило дерева і позривало дахи будинків
30 липень, 13:27
Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку Обірвані дроти, повалені дерева і змитий тротуар: наслідки буревію в Луцьку
19 червень, 11:41
Через негоду на Волині досі знеструмлений 21 населений пункт Через негоду на Волині досі знеструмлений 21 населений пункт
06 жовтень, 2017, 14:37
На Волині через негоду впала водонапірна башня На Волині через негоду впала водонапірна башня
06 жовтень, 2017, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку «гуляють» десантники. ФОТО
Сьогодні, 16:27
 0
Історичні пам'ятки в Луцьку відреставрують за 1 мільйон євро
Сьогодні, 16:25
 0
У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога
Сьогодні, 16:10
 0
У Луцьку кипить підготовка до «Бандерштату». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:40
 0
«Батьки не повинні ховати своїй дітей», – мати жорстоко вбитої Каті Литкіної
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8