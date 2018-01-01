Уряд фінансує розвиток регіонів

Уряд Гройсмана щороку збільшує державну підтримку розвитку громад та розбудови інфраструктури.Цього року за різними напрямками і програмами вона сягає понад 30 млрд грн. Зокрема, 4,05 млрд грн уже виділені з Державного фонду регіонального розвитку, ще 2,11 млрд грн регіони отримують через субвенцію з бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти спрямовані на будівництво та ремонт різних об’єктів, яких потребують жителі конкретного міста, села, ОТГ, – дитячих садочків, шкіл, медичних закладів – та оснащення їх сучасним обладнанням; на будівництво і ремонт доріг, мереж водопостачання та вуличного освітлення, щоб забезпечити комфортні умови життя.У Волинській області виділені Урядом кошти будуть використані на будівництво, ремонт та утеплення чотирьох десятків шкіл та садочків, а також спортивних об’єктів та об’єктів культури.Зокрема, виділені кошти на:• будівництво школи в с. Любохини Старовижівського району – 31 млн грн• будівництво школи в с. Осівці Камінь-Каширського району – 28,3 млн грн• будівництво дитячого садка-ясел у смт Ратне – 14,8 млн грн• будівництво школи і дитячого садка в 55 мікрорайоні, м. Луцьк – 3,1 млн грн• реконструкцію школи в м. Горохові – 8,5 млн грн• реконструкцію школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району – 3,5 млн грн• реконструкцію школи в с. П’ятидні Устилузької об’єднаної міської територіальної громади – 4 млн грн• ремонт школи в смт Локачі Локачинського району – 6,7 млн грн• реконструкцію (тепломодернізацію) огороджувальних конструкцій НВК «Загальноосвітня школа I—III ступенів № 13-колегіум» у м. Ковелі – 2,1 млн грн• реконструкцію школи в с. Тойкут Ковельського р-ну – 1,1 млн грн• реконструкцію (влаштування спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону «Дружба» в смт Голоби Ковельського району – 2,9 млн грнТакож буде проведено ремонти у медичних закладах області та закуплено для них вартісне обладнання. Зокрема, передбачені кошти на:• ремонт Іваничівської центральної районної лікарні – 3,1 млн грн• придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні – 6,9 млн грн• придбання медичного обладнання та устаткування для Волинського обласного перинатального центру – 10 млн грн• придбання спеціального лабораторного обладнання для скринінгу онкозахворювань у жінок для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання – 1 млн грн• придбання медичного обладнання для Луцької міської клінічної лікарні – 7,5 млн грнОкрім того, кошти будуть спрямовані на ремонт доріг у 2 населених пунктах.