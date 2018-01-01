Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с. Черників повністю

2.09:00 – 13:00

с. Зимно: вул. Гайдамацька 2,3,

м. Вол.-Вол.: вул. О.Олеся 48-104, 25, Зубинського 3,4, Самчука 3

3.13:00 – 17:00

Кіоск хлібозаводу

м. Володимир-Волинський: вул. Квітки – Основяненко, Леся Курбаса, Нечуя – Левицького, Поповича, І.Богуна 35-61, 22-56, Філатова, Зимнівська 46,48А

4. Л-03-04 від КР-28 09:00 – 17:00 с. Амбуків ФАП, клуб, школа с. Амбуків: вул. Гагаріна 39-58, Петрова

с. Лудин: вул. Гостинець 79-96

5. КТП-379 Л-3 09:00 – 17:00 Магазин с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39



Іваничівський район



1. 09:30-17:00

с.Переславичі вул.Комарова



2. 09:30-17:00

с. Ст.Лішня вул. Миру Львівська



Камінь-Каширський район



1. КТП-258 10:20 – 16:10 АСГ «Правда» с.Пнівне

2 КТП-163 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 ФАП, АТС, Лісництво, Будинок культури, Сільська рада, Церква, Поштове відділення с. Верхи вул..Глинянка



Ківерцівський район



1. 09:00-16:00

ЗТП-447 с. Жорнище:

дит. садок, школа,

ТзОВ "Жорнищенське"

КТП-343 с. Жорнище:

ПАТ "Укртелеком"

Олицьке споживче товариство

Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП

Сільська рада с. Жорнище

ФОП Булакевич Микола Дмитрович

ФОП Шнит Інна Володимирівна

КТП-342 с. Жорнище:

ПАТ "Укртелеком"

КТП-249 с. Носовичі:бригада

КТП-248 с. Носовичі:

водонапірна башня, медпункт, школа

КТП-246 с. Жорнище:

водонапірна башня



КТП-343 с. Жорнище:

вул. Центральна, буд. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-30, 32-36, 26а

КТП-342 с. Жорнище:

вул. Шевченка, вул. Польова,

КТП-248 с. Носовичі:

вул. Шевченка

КТП-246 с. Жорнище:

вул. Шевченка, вул.Центральна

КТП-318 с. Носовичі: вул. Польова

2

08:30-16:00

вул. Грушевського, буд. 27, 29, 31

вул. Ватутіна, буд. 18а, 18, 20, 22, 24, 26



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ТзОВ "ВК Промсервіс"

ТзОВ " Сибм'яспром "

Побут м.Ковель. вул.Гулака-Артемовського, вул.Гвардійська, вул.Перемоги, вул.Брестська,128, вул. Березовського





Локачинський район



1. 09:00 - 17:00

с.Павловичі вул.Колгоспна, Паламарчука



місто Луцьк



1. 15:00-20:00

СШ №8

Художня майстерня

Котельня

Будова концерну Каскад

Магазин кооператор

Адвокат АПК «Конфідент»

ЦОК ПрАТ «Волиньобленерго»

Військовий госпіталь

Міській суд

Браво плюс

Магазин комісійний

Банк «Юніверсал колсалтінг плюс» Вул. Лесі Українки, 6-24



Луцький район



1. 09:00-17:00

с. Баківці вул. Перемоги





Маневицький район



1. 10:00-17:00

КТП-368 - Приватне акціонерне товариство "Енерго" (база).

ЗТП-57 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Черемшина»), Маневицька райспоживспілка (контора), Маневицьке споживче товариство (магазин побут. хімії, госп. товарів), Маневицьке ВУЖКГ (адмін.. приміщення, старий готель). ФОП Пасічко Павло Леонтійович (магазин «Оптика»), Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки (торгівельний павільйон), Філія "Волинський ОГНП ПАТ "Волиньгаз", ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (ларьок), ФОП Клець Олександр Васильович, ФОП Малихіна Г.В. (бар «Затишок»), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак-плюс»), ФОП Сіліч Володимир Ярославович (магазин), ФОП Іващик Р.В., ФОП Кузьмич Володимир Іванович (магазин «Любава»), ФОП Сопронюк Л.Я. (магазин «Сузір’я»), ФОП Біланчук В.М. (ларьок), ФОП Хомич В.А. (ларьок), ФОП Шишолік Володимир Савович (ларьок), Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (магазин «Обрій), Церква християн віри Євангельської, ФОП Кузьмич Л.І. («Наш край»), ФОП Попович В.В. (кіоск), ФОП Дибцин Сергій Євгенович, (магазин «Автозапчастини), ФОП Семенюк С.І. (павільйон), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Мале підприємство "ОКТАН".

КТП-483 - ФОП Савіцький Андрій Васильович (виробниче приміщення).

КТП-505 - ФО Сопронюк Тетяна Кирилівна (холодильні камери), ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ" (холодильні камери).

КТП-58 - ТзОВ "Арслан М" (столярний цех).

КТП-515.

КТП-59 - Римсько-католицький костел №69 – Д, ФОП Тимошенко Роман Юрійович (магазин).

КТП-60 – Церква, ФОП Будь А.І. (кафе «У Мирослави), ФОП Мельник Г.І. (магазин «Супутник»),

КТП-61 - Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. («Візит»). смт. Маневичі



вул. Янчишина 26-1,

вул. Кривоноса 1-27,

вул. Ринкова.



вул. Гагаріна 13-37,

вул. Зелена 1-21,

вул. Гагаріна 1-11;

вул. Галана 13-16;

вул. Кошового 1-11.

вул. Миру 3-11.

вул. Шевченка 2-22.

вул. Партизанська 17-36;

вул. Слупачика 28-2;

вул. Галана 1-11.

вул. 17 Вересня;

вул. 1 Травня 2-27;

вул. А. Снітка 4-12;

вул. Миру 11-22.

вул. Ватутіна 2-20;

вул. Івана Сірка 1-13;

пр. Жовтневий 1-10.

вул. Слупачика 47-37;

вул. 1 Травня 22-18.





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Чкалова, 2-18, 1-17

вул.Волинська, 9-17

вул.Незалежності, 49-67, 50

вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18

вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-58

2. 09:00-17:00

Церква МПЦ, гаражі, ЗОШ №2, гуртівні м.Нововолинськ

вул.Шухевича, 1г, 2б, 21-37

вул.Маяковського, 2-8





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру

2. 9:00-17:00

с.Щурин школа

3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна



Старовижівський район



1. 10:00-17:00.

с.Дубечно вул:Молодіжна

2. 10:00-17:00.

с.Чевель вул:Колгоспна, Жовтнева, Гагаріна



Турійський район



1. 09:00-15:30

ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця с.м.т.Луків

2. 09:00-15:30

ФГ «Трипілля ЛММ» - виробн.комплекс, СТзОВ «ім.Л.Українки - зернотік с.Н.Двір







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 6 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Черників повністю2.09:00 – 13:00с. Зимно: вул. Гайдамацька 2,3,м. Вол.-Вол.: вул. О.Олеся 48-104, 25, Зубинського 3,4, Самчука 33.13:00 – 17:00Кіоск хлібозаводум. Володимир-Волинський: вул. Квітки – Основяненко, Леся Курбаса, Нечуя – Левицького, Поповича, І.Богуна 35-61, 22-56, Філатова, Зимнівська 46,48А4. Л-03-04 від КР-28 09:00 – 17:00 с. Амбуків ФАП, клуб, школа с. Амбуків: вул. Гагаріна 39-58, Петровас. Лудин: вул. Гостинець 79-965. КТП-379 Л-3 09:00 – 17:00 Магазин с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-391. 09:30-17:00с.Переславичі вул.Комарова2. 09:30-17:00с. Ст.Лішня вул. Миру Львівська1. КТП-258 10:20 – 16:10 АСГ «Правда» с.Пнівне2 КТП-163 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 ФАП, АТС, Лісництво, Будинок культури, Сільська рада, Церква, Поштове відділення с. Верхи вул..Глинянка1. 09:00-16:00ЗТП-447 с. Жорнище:дит. садок, школа,ТзОВ "Жорнищенське"КТП-343 с. Жорнище:ПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаКТП-342 с. Жорнище:ПАТ "Укртелеком"КТП-249 с. Носовичі:бригадаКТП-248 с. Носовичі:водонапірна башня, медпункт, школаКТП-246 с. Жорнище:водонапірна башняКТП-343 с. Жорнище:вул. Центральна, буд. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-30, 32-36, 26аКТП-342 с. Жорнище:вул. Шевченка, вул. Польова,КТП-248 с. Носовичі:вул. ШевченкаКТП-246 с. Жорнище:вул. Шевченка, вул.ЦентральнаКТП-318 с. Носовичі: вул. Польова08:30-16:00вул. Грушевського, буд. 27, 29, 31вул. Ватутіна, буд. 18а, 18, 20, 22, 24, 261. 9:00-17:00ТзОВ "ВК Промсервіс"ТзОВ " Сибм'яспром "Побут м.Ковель. вул.Гулака-Артемовського, вул.Гвардійська, вул.Перемоги, вул.Брестська,128, вул. Березовського1. 09:00 - 17:00с.Павловичі вул.Колгоспна, Паламарчука1. 15:00-20:00СШ №8Художня майстерняКотельняБудова концерну КаскадМагазин кооператорАдвокат АПК «Конфідент»ЦОК ПрАТ «Волиньобленерго»Військовий госпітальМіській судБраво плюсМагазин комісійнийБанк «Юніверсал колсалтінг плюс» Вул. Лесі Українки, 6-241. 09:00-17:00с. Баківці вул. Перемоги1. 10:00-17:00КТП-368 - Приватне акціонерне товариство "Енерго" (база).ЗТП-57 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Черемшина»), Маневицька райспоживспілка (контора), Маневицьке споживче товариство (магазин побут. хімії, госп. товарів), Маневицьке ВУЖКГ (адмін.. приміщення, старий готель). ФОП Пасічко Павло Леонтійович (магазин «Оптика»), Оптово-роздрібне п-во Маневицької райспоживспілки (торгівельний павільйон), Філія "Волинський ОГНП ПАТ "Волиньгаз", ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (ларьок), ФОП Клець Олександр Васильович, ФОП Малихіна Г.В. (бар «Затишок»), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак-плюс»), ФОП Сіліч Володимир Ярославович (магазин), ФОП Іващик Р.В., ФОП Кузьмич Володимир Іванович (магазин «Любава»), ФОП Сопронюк Л.Я. (магазин «Сузір’я»), ФОП Біланчук В.М. (ларьок), ФОП Хомич В.А. (ларьок), ФОП Шишолік Володимир Савович (ларьок), Харчкомбінат Маневицької райспоживспілки (магазин «Обрій), Церква християн віри Євангельської, ФОП Кузьмич Л.І. («Наш край»), ФОП Попович В.В. (кіоск), ФОП Дибцин Сергій Євгенович, (магазин «Автозапчастини), ФОП Семенюк С.І. (павільйон), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Мале підприємство "ОКТАН".КТП-483 - ФОП Савіцький Андрій Васильович (виробниче приміщення).КТП-505 - ФО Сопронюк Тетяна Кирилівна (холодильні камери), ТзОВ "УКР.АВТОІНВЕСТ" (холодильні камери).КТП-58 - ТзОВ "Арслан М" (столярний цех).КТП-515.КТП-59 - Римсько-католицький костел №69 – Д, ФОП Тимошенко Роман Юрійович (магазин).КТП-60 – Церква, ФОП Будь А.І. (кафе «У Мирослави), ФОП Мельник Г.І. (магазин «Супутник»),КТП-61 - Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. («Візит»). смт. Маневичівул. Янчишина 26-1,вул. Кривоноса 1-27,вул. Ринкова.вул. Гагаріна 13-37,вул. Зелена 1-21,вул. Гагаріна 1-11;вул. Галана 13-16;вул. Кошового 1-11.вул. Миру 3-11.вул. Шевченка 2-22.вул. Партизанська 17-36;вул. Слупачика 28-2;вул. Галана 1-11.вул. 17 Вересня;вул. 1 Травня 2-27;вул. А. Снітка 4-12;вул. Миру 11-22.вул. Ватутіна 2-20;вул. Івана Сірка 1-13;пр. Жовтневий 1-10.вул. Слупачика 47-37;вул. 1 Травня 22-18.1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.Чкалова, 2-18, 1-17вул.Волинська, 9-17вул.Незалежності, 49-67, 50вул.Шевченка, 1а,б,в, 1-17, 2а, 2-18вул.Лісова, 3, 6, 15, 17, 14-582. 09:00-17:00Церква МПЦ, гаражі, ЗОШ №2, гуртівні м.Нововолинськвул.Шухевича, 1г, 2б, 21-37вул.Маяковського, 2-81. 9:00-17:00с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру2. 9:00-17:00с.Щурин школа3. 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна1. 10:00-17:00.с.Дубечно вул:Молодіжна2. 10:00-17:00.с.Чевель вул:Колгоспна, Жовтнева, Гагаріна1. 09:00-15:30ПрАТ «Волиньобленерго» - Луківська дільниця с.м.т.Луків2. 09:00-15:30ФГ «Трипілля ЛММ» - виробн.комплекс, СТзОВ «ім.Л.Українки - зернотік с.Н.Двір

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