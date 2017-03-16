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«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення

«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення
У селі Згорани Любомльського району після кожного дощу розливається "штучне озеро".

Про це газеті Волинь-нова розповіли місцеві мешканці.

Житлові будинки, які "тонуть" розташовані на вулиці Шевченка, 37, 39 біля траси Любомль — ​Піща, навпроти санаторію.

"Місцевість тут низинна, тому ми зробили вимостку і викопали ставок. Під час дощів, особливо затяжних, у дворі мокро і грузько, ставок міг виходити з берегів і розтікатись на територію відділення поштового зв’язку, де також низько, і на ділянку по сусідству з нашими оселями", - написали у листі мешканці.

Кілька років тому поряд із цими будинками в тій же низині почали зводити двоповерховий магазин.

"Хазяїн його Володимир Назарук спочатку викопав біля нашого будинку ставок, щоб осушити ділянку, а потім почав будівництво. Попередній сільський голова Сергій Левчук і Володимир Назарук сказали жінці, яка живе по сусідству, щоб не переживала, бо вони зроблять водовідвід. Ми повірили і не мали претензій до підприємця. Спорудження магазину пішло швидкими темпами, Володимир Іванович навіз землі, підвищивши таким чином рівень на своїй ділянці, тож воді з наших подвір’їв взагалі діватись нікуди", - йдеться у повідомленні.

"У липні почалися сильні зливи, і нас знову затопило. Садок і город так залило водою, що ми залишились без врожаю. Повінь трохи відступила, але навіть при незначному дощеві все повторюється. Живемо у воді, потерпає у хлівах живність, топиться птиця. «Штучне озеро» стало зеленим, і в ньому кумкають жаби. Венецією це вже й не назвеш. Онукам для гуляння залишилась тільки стежка, а поряд — ​шосе і море машин. У двох житлових будинках мешкає 6 сімей, і всі потерпають від застою води, бо руйнуються фундаменти будинків, а в підвалах вогко і сиро", - жаліються місцеві.

Від надмірної вологи і будівлі руйнуються.

«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення
«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення
«Ми живемо у воді», – мешканці волинського села скаржаться на постійне підтоплення

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Теги: село, вода, повінь, підтоплення, Згорани
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