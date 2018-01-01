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Тренер Насті Каменських і Потапа навчатиме волинян

Тренер Насті Каменських і Потапа навчатиме волинян
На центральній площі Ковеля проведуть масове тренування, ініціатором якого є особистий тренер Насті Каменських Андрій Хомицький.

4 серпня, о 8 годині команда професійних тренерів Khomytskyi Pro на центральній площі Ковеля проведе спортивні заняття для усіх бажаючих мешканців міста, - пише Про Ковель.

Ініціював захід керівник проекту Андрій Хомицький - ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.

У форматі двогодинного комплексного спільного тренування буде залучено перший в Україні sport car.

Організатори запрошують ковельчан до участі та обіцяють, що спортивне дійство буде цікавим, захоплюючим і корисним.

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Теги: Ковель, спорт
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