Тренер Насті Каменських і Потапа навчатиме волинян

Насті Каменських Андрій Хомицький.



4 серпня, о 8 годині команда професійних тренерів Khomytskyi Pro на центральній площі Ковеля проведе спортивні заняття для усіх бажаючих мешканців міста, - пише



Ініціював захід керівник проекту Андрій Хомицький - ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.



У форматі двогодинного комплексного спільного тренування буде залучено перший в Україні sport car.



Організатори запрошують ковельчан до участі та обіцяють, що спортивне дійство буде цікавим, захоплюючим і корисним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральній площі Ковеля проведуть масове тренування, ініціатором якого є особистий тренер4 серпня, о 8 годині команда професійних тренерів Khomytskyi Pro на центральній площі Ковеля проведе спортивні заняття для усіх бажаючих мешканців міста, - пише Про Ковель Ініціював захід керівник проекту Андрій Хомицький - ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських,. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.У форматі двогодинного комплексного спільного тренування буде залучено перший в Україні sport car.Організатори запрошують ковельчан до участі та обіцяють, що спортивне дійство буде цікавим, захоплюючим і корисним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію