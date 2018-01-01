Тренер Насті Каменських і Потапа навчатиме волинян
Сьогодні, 16:50
На центральній площі Ковеля проведуть масове тренування, ініціатором якого є особистий тренер Насті Каменських Андрій Хомицький.
4 серпня, о 8 годині команда професійних тренерів Khomytskyi Pro на центральній площі Ковеля проведе спортивні заняття для усіх бажаючих мешканців міста, - пише Про Ковель.
Ініціював захід керівник проекту Андрій Хомицький - ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.
У форматі двогодинного комплексного спільного тренування буде залучено перший в Україні sport car.
Організатори запрошують ковельчан до участі та обіцяють, що спортивне дійство буде цікавим, захоплюючим і корисним.
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4 серпня, о 8 годині команда професійних тренерів Khomytskyi Pro на центральній площі Ковеля проведе спортивні заняття для усіх бажаючих мешканців міста, - пише Про Ковель.
Ініціював захід керівник проекту Андрій Хомицький - ковельчанин, дворазовий чемпіон світу з бодібілдінгу, персональний тренер Насті Каменських, Потапа, Санти Дімопулос, Анни Андерс. Його мета – залучити дорослих і дітей до спортивної активності як до способу життя.
У форматі двогодинного комплексного спільного тренування буде залучено перший в Україні sport car.
Організатори запрошують ковельчан до участі та обіцяють, що спортивне дійство буде цікавим, захоплюючим і корисним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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