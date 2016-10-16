В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО





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На повну потужність заводи запустять вже у вересні. У майбутньому ця техніка може прислужитися і для оборонної сфери – зокрема, у розвідці чи виявленні якихось надзвичайних ситуацій. Так вважає секретар РНБО Олександр Турчинов, який проінспектував виробництво та особисто політав на перших презентаційних гелікоптерах.





«Молоді, перспективні і конструктори, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору оборони, які можуть використовуватися і в прикордонних військах, і для локалізації надзвичайних ситуацій, і для розвідки в ЗСУ, для виконання окремих тактичних завдань», - наголосив Турчинов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу два нових заводи з виробництва гвинтокрилів запрацювали на Київщині. Вони виготовлятимуть легкомоторні літальні апарати, які не дорогі в обслуговуванні і зручні у використанні.Про це йдеться в сюжеті ТСН На повну потужність заводи запустять вже у вересні. У майбутньому ця техніка може прислужитися і для оборонної сфери – зокрема, у розвідці чи виявленні якихось надзвичайних ситуацій. Так вважає секретар РНБО, який проінспектував виробництво та особисто політав на перших презентаційних гелікоптерах.«Молоді, перспективні і конструктори, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору оборони, які можуть використовуватися і в прикордонних військах, і для локалізації надзвичайних ситуацій, і для розвідки в ЗСУ, для виконання окремих тактичних завдань», - наголосив Турчинов.

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