В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:49
Одразу два нових заводи з виробництва гвинтокрилів запрацювали на Київщині. Вони виготовлятимуть легкомоторні літальні апарати, які не дорогі в обслуговуванні і зручні у використанні.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На повну потужність заводи запустять вже у вересні. У майбутньому ця техніка може прислужитися і для оборонної сфери – зокрема, у розвідці чи виявленні якихось надзвичайних ситуацій. Так вважає секретар РНБО Олександр Турчинов, який проінспектував виробництво та особисто політав на перших презентаційних гелікоптерах.
«Молоді, перспективні і конструктори, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору оборони, які можуть використовуватися і в прикордонних військах, і для локалізації надзвичайних ситуацій, і для розвідки в ЗСУ, для виконання окремих тактичних завдань», - наголосив Турчинов.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На повну потужність заводи запустять вже у вересні. У майбутньому ця техніка може прислужитися і для оборонної сфери – зокрема, у розвідці чи виявленні якихось надзвичайних ситуацій. Так вважає секретар РНБО Олександр Турчинов, який проінспектував виробництво та особисто політав на перших презентаційних гелікоптерах.
«Молоді, перспективні і конструктори, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору оборони, які можуть використовуватися і в прикордонних військах, і для локалізації надзвичайних ситуацій, і для розвідки в ЗСУ, для виконання окремих тактичних завдань», - наголосив Турчинов.
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