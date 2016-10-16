вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО

В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Одразу два нових заводи з виробництва гвинтокрилів запрацювали на Київщині. Вони виготовлятимуть легкомоторні літальні апарати, які не дорогі в обслуговуванні і зручні у використанні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На повну потужність заводи запустять вже у вересні. У майбутньому ця техніка може прислужитися і для оборонної сфери – зокрема, у розвідці чи виявленні якихось надзвичайних ситуацій. Так вважає секретар РНБО Олександр Турчинов, який проінспектував виробництво та особисто політав на перших презентаційних гелікоптерах.


«Молоді, перспективні і конструктори, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору оборони, які можуть використовуватися і в прикордонних військах, і для локалізації надзвичайних ситуацій, і для розвідки в ЗСУ, для виконання окремих тактичних завдань», - наголосив Турчинов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вертоліт, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:49
У роботі Facebook стався збій
Сьогодні, 03:14
Пустовіту «світять» 3 роки тюрми, - ЗМІ
Сьогодні, 02:01
«На АТО» і «для тюремних пацанів»: на Світязі промишляють шахраї
Сьогодні, 00:44
«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
Схожі новини
Польща й Україна спільно будуватимуть вертольоти Польща й Україна спільно будуватимуть вертольоти
16 жовтень, 2016, 22:52
У Росії випустили українського політв'язня У Росії випустили українського політв'язня
03 серпень, 18:18
У Луцьку презентують проект Ukraїner У Луцьку презентують проект Ukraїner
24 липень, 17:29
Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України
23 липень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:49
 0
У роботі Facebook стався збій
Сьогодні, 03:14
 0
Пустовіту «світять» 3 роки тюрми, - ЗМІ
Сьогодні, 02:01
 0
«На АТО» і «для тюремних пацанів»: на Світязі промишляють шахраї
Сьогодні, 00:44
 0
«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
 0
Медіа
відео
1/8