На Волині може з’явитися потужна сонячна електростанція

У селі Бахів Ковельського району у рамках реалізації великого інвестиціного прооекту у селі може зявитися сонячна електростанція.Про це на свой сторінці у мережі Facebook напсав голова Дубівської громадиЙдеться про станцію, потужністю з’явитися велика на 5 МВатт. Реалізація проекту дозволить створити близько 10 робочих місць та наповнювати бюджет громади додатковими фінансовими надходженням."Даний тип підприємства відноситься до екологічно чистих підприємств, які не тільки не забруднюють природне середовище, а й навпаки дають змогу зменшити залежність від не відновлюваних джерел енергії. Реалізація даного проекту приверне увагу жителів України до вашого села та може створити позитивні передумови розвитку зеленого туризму, як в селі Бахів так і Дубівської громади в цілому (таких проектів в межах України є невелика кількість)", - пише Троцюк. Однак, для повної реалізації проекту інвестору не вистачає 4 гектари землі. Тож вже, сьогодні, 5 серпня у селі мали зустрітися із інвестором та розглянути умови надання землі,а аткож перспективи та незручності, які може принести реалізація проекту.