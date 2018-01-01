На Волині може з’явитися потужна сонячна електростанція
Сьогодні, 22:26
У селі Бахів Ковельського району у рамках реалізації великого інвестиціного прооекту у селі може зявитися сонячна електростанція.
Про це на свой сторінці у мережі Facebook напсав голова Дубівської громади Роман Троцюк.
Йдеться про станцію, потужністю з’явитися велика на 5 МВатт. Реалізація проекту дозволить створити близько 10 робочих місць та наповнювати бюджет громади додатковими фінансовими надходженням.
"Даний тип підприємства відноситься до екологічно чистих підприємств, які не тільки не забруднюють природне середовище, а й навпаки дають змогу зменшити залежність від не відновлюваних джерел енергії. Реалізація даного проекту приверне увагу жителів України до вашого села та може створити позитивні передумови розвитку зеленого туризму, як в селі Бахів так і Дубівської громади в цілому (таких проектів в межах України є невелика кількість)", - пише Троцюк. Однак, для повної реалізації проекту інвестору не вистачає 4 гектари землі. Тож вже, сьогодні, 5 серпня у селі мали зустрітися із інвестором та розглянути умови надання землі,а аткож перспективи та незручності, які може принести реалізація проекту.
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Про це на свой сторінці у мережі Facebook напсав голова Дубівської громади Роман Троцюк.
Йдеться про станцію, потужністю з’явитися велика на 5 МВатт. Реалізація проекту дозволить створити близько 10 робочих місць та наповнювати бюджет громади додатковими фінансовими надходженням.
"Даний тип підприємства відноситься до екологічно чистих підприємств, які не тільки не забруднюють природне середовище, а й навпаки дають змогу зменшити залежність від не відновлюваних джерел енергії. Реалізація даного проекту приверне увагу жителів України до вашого села та може створити позитивні передумови розвитку зеленого туризму, як в селі Бахів так і Дубівської громади в цілому (таких проектів в межах України є невелика кількість)", - пише Троцюк. Однак, для повної реалізації проекту інвестору не вистачає 4 гектари землі. Тож вже, сьогодні, 5 серпня у селі мали зустрітися із інвестором та розглянути умови надання землі,а аткож перспективи та незручності, які може принести реалізація проекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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