У Луцьку вперше відбудеться винний фестиваль*

У Луцьку вперше відбудеться LUTSK WINE – атмосферний фестиваль винної культури.Більше 1000 пляшок, більше 100 видів вина з 15 країн, - обіцяють організатори.Основними учасниками фестивалю будуть два лідери винного ринку:WINETIME – всеукраїнська мережа гастромаркетів, яка на сьогодні працює в 14 регіонах України. На фестивалі LUTSK WINE асортимент WINETIME буде представлений винами з країн Європи.WINE BUREAU – ключовий український прямий імпортер більше ніж 4000 видів вина 40 країн. Для гостей відкриє для вина Нового Світу.Також 19 серпня гості зможуть скуштувати якісні українські та грузинські вина.Відкрита ресторанна зона BBQ, де будуть представлені близько 6-7 ресторанних блоків з монопродуктовим меню: бар устриць, meat&cheese bar, риба гриль, соковиті стейки, крафтові сири, авторський плов від шефа, випічка тощо.В арт-зоні буде працювати ведучий. На гостей чекає музична та розважальні програми, забави, інтерактиви та майстер-класи від учасників. Ну і на завершення фестивалю after-party для усіх гостей.Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» виступить партнером заходу в сфері дитячих забав. Для дітей приготували фотозону, бульмашину, анімаційну програму, фейсарт, глітерні тату, мехенді, флеш тату, різноманітні творчі майстер-класи, манікюр, плетіння, квести.– на цю суму ви отримаєте на рецепції фішки, які будете міняти в сомельє на наповнення ваших келихів обраним вами вином. Якщо фішки на суму 200 гривень закінчаться, ви можете обміняти ще гривні на фішки, щоб додегустувати бажані вина.- включено в запрошення як застава за келих, який ви отримаєте в зоні рецепції. Після повернення келиху ви отримаєте назад ваші 100 грн.– вартість організації фестивалю.(друкована продукція та арт-програма)В загальному запрошення вартуватиме 350 грн, з яких на 200 грн ви смакуєте, а 100грн повернете в обмін на цілий келих.Запрошення можна придбати з 5 серпня в наступних закладах:1. Ресторан «Бравий Швейк», за адресую м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 562. Шоу-рум дизайнерського одягу «White Cherry» в ТЦ «Буратіно», вул. Виниченка, 4, 1-й поверх.3. Мережа Градус Маркетів «Акцент»,a. вул. Соборності, 15 таb. пр. Молоді, 8В.c. пр. Відродження,8.4. Рекреаційний комплекс «Gosti», який знаходиться на відстані 10 км від Луцька, з лівої сторони Ковельської траси.