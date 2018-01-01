«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО





Про це на порталі Олександр Коваленко.



Він зазначив, що комунальники забрали сміття з контейнерів. А те, що лежить поблизу них, мовляв, вже не їхня справа.



«Це, виглядає так, ніби ручки помили, а личко грязним залишили» - пише чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській – багато сміття поблизу контейнерів.Про це на порталі «Відкрите місто» повідомивВін зазначив, що комунальники забрали сміття з контейнерів. А те, що лежить поблизу них, мовляв, вже не їхня справа.«Це, виглядає так, ніби ручки помили, а личко грязним залишили» - пише чоловік.

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