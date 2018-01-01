«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 14:10
У Луцьку на вулиці Рівненській – багато сміття поблизу контейнерів.
Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Олександр Коваленко.
Він зазначив, що комунальники забрали сміття з контейнерів. А те, що лежить поблизу них, мовляв, вже не їхня справа.
«Це, виглядає так, ніби ручки помили, а личко грязним залишили» - пише чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Олександр Коваленко.
Він зазначив, що комунальники забрали сміття з контейнерів. А те, що лежить поблизу них, мовляв, вже не їхня справа.
«Це, виглядає так, ніби ручки помили, а личко грязним залишили» - пише чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькрада «відхрестилася» від скандалу із закриттям автостанції
Сьогодні, 14:40
На Чернігівщині родина опинилась в реанімації через отруєння
Сьогодні, 14:21
«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 14:10
На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
Сьогодні, 13:45