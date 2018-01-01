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«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО

«Відмінна робота», – лучанин про комунальників, які не забрали сміття поблизу контейнерів. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській – багато сміття поблизу контейнерів.

Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Олександр Коваленко.

Він зазначив, що комунальники забрали сміття з контейнерів. А те, що лежить поблизу них, мовляв, вже не їхня справа.

«Це, виглядає так, ніби ручки помили, а личко грязним залишили» - пише чоловік.

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Теги: комунальник, Луцьк, сміття, вивіз сміття
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