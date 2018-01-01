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На Волині впіймали чоловіка, який ховався від правоохоронців

На Волині впіймали чоловіка, який ховався від правоохоронців
В пункті пропуску «Пулемець», що на Волині, виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Ним виявився громадянин України, молодий чоловік, 1993 року народження, житель Ратнівського району, який розшукувався Ратнівським відділом поліції за вчинення злочину передбаченого ст. 296 КК України (хуліганство).

Він ухилявся від органів досудового слідства. Особу затримали працівники поліції та доставили ініціатору розшуку.

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Теги: розшук, Шацьк
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