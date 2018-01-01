На Волині впіймали чоловіка, який ховався від правоохоронців





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Ним виявився громадянин України, молодий чоловік, 1993 року народження, житель Ратнівського району, який розшукувався Ратнівським відділом поліції за вчинення злочину передбаченого ст. 296 КК України (хуліганство).



Він ухилявся від органів досудового слідства. Особу затримали працівники поліції та доставили ініціатору розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Пулемець», що на Волині, виявили чоловіка, який перебував у розшуку.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Ним виявився громадянин України, молодий чоловік, 1993 року народження, житель Ратнівського району, який розшукувався Ратнівським відділом поліції за вчинення злочину передбаченого ст. 296 КК України (хуліганство).Він ухилявся від органів досудового слідства. Особу затримали працівники поліції та доставили ініціатору розшуку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію