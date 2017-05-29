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Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО

Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Працівники Володимир-Волинського лісомисливського господарства взяли участь у спортивних змаганнях.

Про це повідомили у прес-службі ДП «Володимир-Волинське ЛМГ».

Зокрема, заходи тривали на базі спорткомплексу міста. Володимир-волинські лісівники змагалися у п’яти дисциплінах.

Сильнішими в індивідуальних видах спорту виявилися команди:

Ішівського лісництва – в армреслінгу та гирьовому спорті;

Стенжаричівського лісництва – у штовханні колоди та перетягуванні линви;

Ішівського лісництва – у метання гирі.

У загальному командному заліку в спортивних змаганнях перше місце виборола команда Ішівського лісництва. Друге – команда Стенжаричівського лісництва. Третє – команда Губинського лісництва.

Переможців змагань нагородили кубками, грамотами та грошовими преміями.

Нагадаємо, завершальний етап змагань серед держпідприємств області відбудеться 11 серпня цього року.
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, спорт, змагання
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