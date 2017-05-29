Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО





Про це повідомили у



Зокрема, заходи тривали на базі спорткомплексу міста. Володимир-волинські лісівники змагалися у п’яти дисциплінах.



Сильнішими в індивідуальних видах спорту виявилися команди:



Ішівського лісництва – в армреслінгу та гирьовому спорті;



Стенжаричівського лісництва – у штовханні колоди та перетягуванні линви;



Ішівського лісництва – у метання гирі.



У загальному командному заліку в спортивних змаганнях перше місце виборола команда Ішівського лісництва. Друге – команда Стенжаричівського лісництва. Третє – команда Губинського лісництва.



Переможців змагань нагородили кубками, грамотами та грошовими преміями.



Нагадаємо, завершальний етап змагань серед держпідприємств області відбудеться 11 серпня цього року.



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