вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Частину спального району Луцька знеструмила аварія

Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Кілька вулиць Луцька залишилися без електропостачання через аварію на мережі.

Про це повідомляє Конкурент.

Близько 22.00 вчора, 7 серпня, на кількох вулицях Луцька зникло світло. Зокрема залишилися без електропостачання мешканці вулиць Кравчука, Конякіна, Зацепи.

Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося аварійне пошкодження електромережі. Наразі спеціалісти з'ясовують причини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Сьогодні, 02:53
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 01:39
Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Сьогодні, 01:26
Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
07 серпень, 22:40
На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло
01 серпень, 16:09
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня
18 червень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня
07 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Сьогодні, 02:53
 0
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 01:39
 0
Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Сьогодні, 01:26
 0
Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
 0
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8