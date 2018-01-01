Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Сьогодні, 01:26
Кілька вулиць Луцька залишилися без електропостачання через аварію на мережі.
Про це повідомляє Конкурент.
Близько 22.00 вчора, 7 серпня, на кількох вулицях Луцька зникло світло. Зокрема залишилися без електропостачання мешканці вулиць Кравчука, Конякіна, Зацепи.
Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося аварійне пошкодження електромережі. Наразі спеціалісти з'ясовують причини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Конкурент.
Близько 22.00 вчора, 7 серпня, на кількох вулицях Луцька зникло світло. Зокрема залишилися без електропостачання мешканці вулиць Кравчука, Конякіна, Зацепи.
Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося аварійне пошкодження електромережі. Наразі спеціалісти з'ясовують причини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Сьогодні, 02:53
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 01:39
Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Сьогодні, 01:26
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00