Частину спального району Луцька знеструмила аварія





Про це повідомляє



Близько 22.00 вчора, 7 серпня, на кількох вулицях Луцька зникло світло. Зокрема залишилися без електропостачання мешканці вулиць Кравчука, Конякіна, Зацепи.



Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося аварійне пошкодження електромережі. Наразі спеціалісти з'ясовують причини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька вулиць Луцька залишилися без електропостачання через аварію на мережі.Про це повідомляє Конкурент Близько 22.00 вчора, 7 серпня, на кількох вулицях Луцька. Зокрема залишилися без електропостачання мешканці вулиць Кравчука, Конякіна, Зацепи.Як повідомили у «Волиньобленерго», сталося аварійне пошкодження електромережі. Наразі спеціалісти з'ясовують причини.

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